Certifican a prestadores de servicios en manejo de alimentos en PR

Por: Gabino Escamilla Hernández



Poza Rica, Ver.- El director de Salud Municipal doctor Abraham Alamilla Olguín, dio a conocer que este martes se estará iniciando un programa de atención médica innovador, en la explanada de palacio municipal, que consiste en una terapia a base de Biodiscodoficacion, que es una medicina, la cual ayuda ah realizar diagnósticos y tratamientos de acuerdo a cada paciente.

Esta terapia es muy individual sobre todo porque es una medicina en la cual se le pregunta al paciente ¿que le duéle?, y la respuesta pudiera ser, que le duele la cabeza, pero esto es a través del cuerpo, ya que al cuerpo se le pregunta que le duele y el cuerpo y le va a decir exactamente, qué le dúdele.

Esto es algo fabuloso incluso esto se estuvo aplicando en algunos lugares, como por ejemplo en los juicios muy fuertes, como para sacarle la verdad a los inculpados y en la medicina se está aprovechando para que los médicos, hagan conciencia de nuestros problemas, y partiendo de ahí se da una terapia elemental natural, que esa base de la flor de “Bach”.

El doctor Abraham Alamilla Olguín dijo que todo esto es con el afán de no estar tomando tanta medicina sobre todo ahorita que se está viviendo una ola de enfermedades mentales.

Sobre todo que todo los medicamentos tienen efecto secundarios, que van desde un irritación emocional, hasta trastornos que afectan la médula ósea, la sangre, el hígado, los riñones, afirmando el doctor Abraham Alamilla Olguín, que no hay un medicamento que esté libre de efectos secundarios, con todo esto dijo, que se trata de sumar y no restar con el estado de salud de los pacientes.