“Chapito” impugnará elección interna por más de 25 acciones irregulares

Foto: Noreste

Xalapa, Veracruz.- El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, insistió en que el Instituto Nacional Electoral debió avalar la solicitud para que se lleve a cabo la consulta de revocación o ratificación de mandato con la cual se pregunte a los mexicanos si desean o no que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe continuar en su mandato presidencial por tres años más.

Expuso que en Veracruz se superó en poco más del 300 por ciento la meta de firmas recabadas, que sumó 847 mil 448, más de lo que obtienen en votación los partidos políticos durante los procesos electorales.

Foto: Noreste.

“Para nosotros es un motivo de orgullo que los veracruzanos, que siempre han participado en la historia de México en todas las transformaciones y hechos históricos de trascendencia, en este que marcaría el ejercicio por primera vez de un precepto constitucional llamado revocación de mandato, por primera vez se utilizaría en la historia de México, participan 847 mil veracruzanos que significa la suma de votos obtenidos por varios partidos en la pasada contienda electoral. Por eso es nuestra postura de que el INE respete la opinión de esta ciudadanía, están superando lo solicitado, que era el 3 por ciento, por mucho”.

En rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno volvió a llamar al INE a que se tome en cuenta el número de participación que como en otros estados, entre estos, Oaxaca, la Ciudad de México, Tamaulipas y el Estado de México, en este fue alto y de paso señaló que el INE gasta cifras muy altas en salarios de funcionarios electorales.

“Reitero el exhorto al Instituto Nacional Electoral a que no ignore la opinión de los veracruzanos, de la ciudadanía veracruzana, que, para repartir prerrogativas, por ejemplo, tome en cuenta que un partido llega a tener 200 mil votos, por qué no otorgar la oportunidad de que se exprese la ciudadanía con respecto a un mandato presidencial a la mitad del camino, ¿por qué pretextar tantas cosas para no realizarla? si acaba de repartir más de 5 mil millones de pesos entre los partidos políticos, cientos de millones en salarios de los consejeros. No se puede seguir pretextando cuando tienes salarios como esos, el doble de lo que gana el presidente”, dijo.

Foto: Noreste.

García Jiménez insistió también que la democracia participativa se trata de una forma de “perfeccionar” la democracia y que el INE y los partidos deben reducir los recursos usados hasta ahora durante los procesos electorales.

Por Héctor Juanz