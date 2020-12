«Checo» Pérez tendrá su última carrera con Racing Point

Siboldi renuncia al Cruz Azul. Tras el fracaso obtenido en el actual torneo de la Liga MX, donde los celestes fueron eliminados de último momento por los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Robert Dante Siboldi dijo adiós a la dirección técnica.

A través de un video compartido en su cuenta personal de Twitter, el ahora ex entrenador de La Máquina dio a conocer su renuncia.

“Después de analizar lo sucedido recientemente, tanto con mi familia como con mi cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado. Quiero mucho a la institución, la defendí como jugador y aquí me formé como entrenador. Tenía una gran ilusión de salir campeón en este torneo. En la Semifinal nos enfrentamos con un gran rival, en la Ida los superamos y en la Vuelta nos superaron, pero en el futbol en 180 minutos todo puede pasar.

Quiero dejar bien en claro que el planteamiento en ambos partidos fue para ganar, y no para manejar marcadores, mis jugadores son profesionales y no son mediocres, dieron todo para ganar, dieron su máximo, pero no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores», comentó en su grabación.

Asimismo, pidió a la afición que por lo ocurrido contra Pumas no pueden hacer menos todo lo hecho durante el torneo.

«El último partido no puede demeritar todo lo hecho durante el año, a pesar de todas las vicisitudes que se tuvieron en el club. Quiero agradecer a los jugadores y a todos por su apoyo en el club. Les deseo mucho éxito en el torneo de Concacaf y ojalá salgan campeones y logren representar a México en el próximo Mundial de Clubes», concluyó.

Cabe recordar, que Cruz Azul terminó en cuarto lugar general, además su delantero Jonathan “Cabecita” Rodríguez fue el campeón goleador con 12 anotaciones.

Agradecido con quienes me apoyaron, especialmente con la Afición , yo también tenía la gran ilusión que lográramos la 9na , fue un honor y un privilegio defender los colores de esta Institución . pic.twitter.com/n7ddiBFffN — Robert Dante Siboldi (@LosSiboldis) December 11, 2020

