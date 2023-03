Chiapas mantiene tendencia a la baja en incidencia delictiva

Chiapas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la reunión de seguridad y la conferencia de prensa matutina en Chiapas, estado que mantiene tendencia a la baja en incidencia delictiva.

Los delitos de robo en transporte, secuestro, homicidio doloso, trata de personas, extorsión, robo de vehículos y a casa habitación registran niveles mínimos en la entidad, de acuerdo con datos a enero del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportados por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.

El titular de la Sedena detalló que en Chiapas están desplegados 21 mil 859 integrantes operativos del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y de las policías estatal y municipal.

La Guardia Nacional, dijo, cuenta con una coordinación estatal y once regionales; la corporación tiene diez instalaciones concluidas que se suman a tres cedidas por el Ejército. El Gobierno de México contempla la conclusión de cuatro compañías adicionales, con las que habrá 17 cuarteles al final de este año.

Chiapas se ubica en el lugar 31 a nivel nacional en el total de delitos de impacto. Se prioriza la atención en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque y San Cristóbal de las Casas, municipios que concentran el 43 por ciento de delitos en el estado.

Gobierno de México fomenta prevención de delitos y consumo de sustancias a través de Programas para el Bienestar

Los Programas para el Bienestar forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y, al mismo tiempo, el Gobierno de México promueve iniciativas para prevenir el consumo de drogas entre la juventud, refirió el jefe del Ejecutivo.

“Nosotros estamos cuidando —y esto es muy importante— que no se incremente el consumo de drogas en nuestro país. Aquí me da mucho gusto que los índices delictivos están a la baja, pero Chiapas no tiene consumo de drogas; debe de haber algo, pero mínimo, y ¿a qué atribuyo que no haya adicciones? A que se conservan las costumbres, las tradiciones y hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Está muy integrada la familia chiapaneca, es muy fraterna, solidaria. (…) Todo esto se está fortaleciendo con los programas de atención a los jóvenes”, apuntó.