Científicos alertan que en 2100 las temperaturas subirán ‘al menos’ 2.4°C

Foto: Web

Ciudad de México.- A partir del próximo 1 de noviembre, WhatsApp dejará de funcionar en varios dispositivos debido a su sistema operativo obsoleto que no soportaría futuras actualizaciones y funciones de la app.

La aplicación finalizará el soporte para los teléfonos con Android 4.0.4 o anterior a partir del 1 de noviembre de 2021. Recomendamos cambiar a un dispositivo compatible o guardar su historial de chat antes de esa fecha», fue el comunicado emitido por la app.

¿Cuáles son los 53 modelos de celulares que ya no podrán usar WhatsApp?

IPhone: iPhone 6, iPhone 6S plus y iPhone SE.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II, Dual Optimus L5, Best L5 II, Optimus L5, Dual Best L3 II, Optimus L7, Optimus L7, Dual Best L7 II, Optimus F6, Enact Optimus F3, Best L4 II, Best L2 II, Optimus Nitro HD, Optimus 4X HD y Optimus F3Q.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S y Ascend D2.

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3, mini Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

ZTE V956: Grand X Quad V987 y Grand Memo.

Otros dispositivos: Alcatel. Archos 53 Platinum. HTC Desire 500. Caterpillar Cat B15. Wiko Cink Five y Wiko Darknight. Lenovo A820 UMi X2. Run F1. THL W8.

¿Cuáles son las nuevas políticas de WhatsApp 2021?

La privacidad y la seguridad de los mensajes; más las llamadas personales no cambian. Todos están protegidos por el cifrado de extremo a extremo, por lo que ni WhatsApp ni Facebook pueden leerlos ni escucharlos.

¿Cuál es la fecha límite para aceptar o no las nuevas políticas de WhatsApp?

Hasta el próximo 6 de noviembre se podrá aceptar estas políticas para seguir usando con normalidad la aplicación.

¿Cómo saber si ya acepte las nuevas políticas de WhatsApp?

Los usuarios que no hayan aceptado las condiciones tendrán un llamado de atención que aparecerá en la parte superior de sus ventanas de conversación. También se podrán ver estados de WhatsApp mostrando la información sobre las nuevas políticas y condiciones.

De no aparecer los elementos anteriores, habría que abrir el menú de Ajustes y después acceder en la pestaña de “Ayuda/ información” de la aplicación, para ver el registro de atención para aceptarlas.

Redacción Noreste