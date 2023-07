Científicos analizan más de 40 enfermedades y terapias curativas

México.- El avance tecnológico ha llevado al desarrollo de una amplia variedad de aplicaciones móviles que ofrecen diversas funciones útiles para los usuarios. Sin embargo, no todas las aplicaciones son inofensivas, ya que algunas prometen mejorar el rendimiento de los dispositivos móviles, pero en realidad pueden contener software malicioso que daña los celulares. A continuación, te informamos sobre qué tipo de aplicaciones evitar para proteger tu dispositivo.

Según informes de Get Honest Reviews, las aplicaciones de «enfriamiento» para teléfonos inteligentes no cumplen su promesa de mejorar el rendimiento del dispositivo. Estas aplicaciones afirman que pueden enfriar los componentes físicos del teléfono, pero la realidad es que el software de una aplicación no tiene la capacidad de influir en la temperatura del hardware. En cambio, estas aplicaciones tienden a ralentizar el teléfono al consumir una gran cantidad de energía, ya que funcionan en segundo plano mientras el usuario realiza otras actividades en su celular.

Es importante tener en cuenta que descargar una aplicación para enfriar el teléfono cuando se calienta podría tener el efecto contrario, saturando el dispositivo y potencialmente causando daños.

Además, de acuerdo con BBC News, las aplicaciones que prometen mejorar el rendimiento de la batería tampoco brindan una solución efectiva para optimizar el funcionamiento del teléfono. En muchos casos, estas aplicaciones consumen más energía de la que ahorran, lo que puede resultar en un rendimiento deficiente de la batería y afectar la vida útil del dispositivo.

Otro tipo de aplicaciones que deben evitarse son aquellas que ofrecen limpiar o borrar el caché del celular. A pesar de su promesa de mejorar el rendimiento, estas aplicaciones pueden tener el efecto contrario, ralentizando el dispositivo y potencialmente causando daños, según lo explicado por el tecnólogo José García-Nieto.

Con información de El Universal