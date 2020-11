Científicos crean el primer mapa mundial de más de 20 mil especies de abejas

Estados Unidos.- A través de su aplicación de pagos, Google Pay, el gigante tecnológico dio a conocer una alianza con 11 bancos en Estados Unidos, entre ellos BBVA, para lanzar un servicio de cuentas bancarias.

A partir de 2020, los usuarios de Estados Unidos de Google Pay tendrán acceso a un apartado llamado Google Plex, un banco digital y móvil.

Foto: Web

Las cuentas de Plex no serán propias de Google, sino que serán ofertadas por 11 bancos: BBVA, Citi, Stanford FCU, Seattle Bank, The Harbor Bank of Maryland, State Employees FCU, BankMobile, BMO Harris, First Independence Bank, GreenDot y Coastal Community Bank.

