Cientos de mujeres protestan en el Ángel de la Independencia, hay tres heridos

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa de esta mañana, el Presidente López Obrador aseguró que enviaría representantes del gobierno federal incluso mencionó la posibilidad de que el gobierno presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el caso de José Eduardo Ravelo Echavarría, el joven que perdió la vida luego de haber sido golpeado y violado por oficiales en Mérida, Yucatán.

“Los vamos a atender. La mamá del joven declaró que me iba a buscar, le mando a decir que no hace falta que venga porque voy a dar instrucciones, la Secretaria de Gobernación, la Licenciada Olga Sánchez Cordero, para que atienda este asunto para que se vea la posibilidad que el Gobierno de la República, el Ejecutivo Federal, presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se quede en el ámbito local este asunto”, dijo el Presidente.

López Obrador sostuvo que la muerte del joven no debe quedar impune e incluso indicó que buscará que se castigue a los responsables e incluso a las autoridades que lo encubran, en caso de comprobarse que hubo violaciones en el asesinato de este joven.

Al ser cuestionado sobre los abusos policiacos municipales y la implementación de la estructura de la Guardia Nacional, el presidente exhorto a la población el denunciar y “no taparse nada sea quien sea o del tema que se trate”. Además reiteró que debe haber cero impunidad.