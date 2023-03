Cierra la semana con calor en varios estados y suradas en Golfo de México e Istmo

México.– El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el cese del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, establecido en el «Plan B» de la reforma electoral.

En un comunicado, señaló que si bien se cumplirá la ley, afirmó que «este decreto es inconstitucional al invadir competencias de la autoridad electoral y contravenir derechos amparados por la Constitución».

«Así, al acatar la ley, incluso si ésta contraviene la Constitución, el Instituto Nacional Electoral refrenda su compromiso con la legalidad; y con el combate a estas determinaciones por los cauces legales, su corresponsabilidad con el respeto a la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones en el país», subrayó.

Apuntó que la Constitución establece que no pueden expedirse leyes privativas, esto es, en contra de una persona específica; en consecuencia, no puede disminuir el periodo del nombramiento de un secretario ejecutivo en lo particular determinado por el Consejo General.

Pese a la salida de Edmundo Jacobo Molina, el INE aclaró que prevalece la instrucción de las 11 consejeras y consejeros electorales para que quien ostente la representación legal del INE impugne la reforma electoral por las múltiples inconstitucionalidades que presenta.

El órgano electoral precisó que de acuerdo con el Artículo 41 de la Constitución, el secretario ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su Presidente.

El 6 de febrero de 2020, el Consejo General designó a Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, por un nuevo periodo de seis años.

Reconoció el trabajo, dedicación y vocación democrática, durante 14 años, de Edmundo Jacobo, quien ha contribuido a la construcción de un México de libertades y derechos.

