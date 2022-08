Cierra semana con mal tiempo; persiste lluvia y granizo

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como un asunto de “politiquería” que los familiares de los 10 mineros atrapados en Coahuila hayan pedido la renuncia de Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Cvil (CNPC).

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dijo entender la situación por la cual pasan los familiares de los trabajadores atrapados en la mina El Pinabete.

Los familiares de los 10 mineros atrapados en Coahuila han pedido la renuncia de Laura Velázquez a la CNPC, tras su actuar luego de tres semanas de intentar el rescate en la mina El Pinabete, que colapsó el pasado 3 de agosto.

El mandatario mexicano dijo entender la inconformidad de los familiares de los mineros atrapados, luego de que el Gobierno Federal les anunciara que el rescate llevará entre seis y 11 meses.

“Ellos no están de acuerdo (en el rescate que llevará al menos seis meses), no es que no quieren rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo”, puntualizó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a rescatar a los 10 mineros atrapados en el municipio de Sabinas, en el estado de Coahuila, y dejó en claro que no ocurrirá lo de Pasta de Conchos en el año 2006 donde el Gobierno decidió no rescatar a los trabajadores.

«La instrucción es que no nos demos por vencidos, no va a suceder lo de Pasta de Conchos que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros, nosotros no, ahí vamos a estar“, declaró.