Cierran escuela náutica por presunto brote de COVID-19

Córdoba, Ver.- En Veracruz no operan cárteles liderados desde otros estados, sólo hay bandas delictivas aseguró el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos:

«Aquí no operan cárteles con reconocimiento de líderes de otros estados, aquí lo que operan son bandas delictivas y lo que hemos hecho desde este Gobierno ha sido no solamente trabajar en el desmantelamiento de esas bandas, si no trabajar de manera social con la gente para que todos nos vayamos encauzando por las actividades que engrandezcan a Veracruz».