Cierran la navegación en el puerto de Veracruz por evento de norte

Disminuye la venta de fotografías durante la celebración de la Virgen de Guadalupe, durante la celebración de la Virgen de Guadalupe la venta de fotografías disminuyeron en un 60 por ciento, esto en comparación al año pasado.

Yesenia Aguilera, fotógrafa, mencionó que debido a la contingencias sus contrataciones bajaron en un 70 por ciento.

Mencionó que en este 12 de diciembre esperaban un repunte en sus ventas, sin embargo esto no sucedió.

«La contingencia nos afectó mucho a nosotros, desde mayo nosotros no tenemos trabajo. Esperábamos que este 12 d diciembre pudiramos recuperar todo lo que hemos perdió en este año pero vemos poca gente. Ya no es como en años anteriores, la población solo viene a misa y se regresa a su casa, ahorita no tienen para gastar en otras cosas», comentó.

Recalcó que para evitar mayores pérdidas en este 2020 los precios se mantuvieron, pero aún así su ventas no incrementaron.

En zócalo del municipio de Veracruz se instalaron cerca diez fotógrafos.