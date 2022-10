Cierran vialidad en Xalapeños Ilustres por obra del Ayuntamiento

Por: Héctor Juanz

Xalapa, Ver.- Se garantizará el abasto y distribución de los tratamientos retrovirales para las personas que viven con VIH en Veracruz, aseguró la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado.

Dijo que, como parte de la armonización de la Ley para la Prevención, Detección y Atención Integral del Virus de Inmunodeficiencia Humana en el Estado de Veracruz, se garantizará el acceso a los medicamentos, así como la prevención a través de campañas de salud en el estado y el seguimiento, para que no se garantice una vida sexual activa sin riesgo de transmisión del VIH.

La legisladora aseguró que los trabajados se hacen en coordinación con los colectivos de la diversidad sexual y los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS).

“Como los dejaron abandonados muchos años, no les daban sus medicamentos, sus enfermedades avanzaron, pero en este gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, con el secretario de Salud que estaba anteriormente, Ramos Alor y hoy con Gerardo Díaz, está con abasto el medicamento, retrovirales y todo lo que necesitan los enfermeros, compañeros, compatriotas veracruzanos. Ellos pueden ir a la Jurisdicción Sanitaria, a los hospitales regionales, las clínicas y centros de salud de sus comunidades. Hay medicamento, pero lo que queremos ahora, el proceso que llevan ellos de su enfermedad, es largo, es costoso a veces cuando ellos no tienen acceso a la salud pública, pero por eso esta ley va a incluir a todos, a que tengan sus derechos humanos, que no los discriminen, que porque tienen VIH ya los hacen a un lado, no los atiendan. Todo esto es lo que se va a garantizar en esta ley, la atención, el seguimiento y también promocionar prevención en ellos”.

De igual forma dijo que se trabaja en la armonización de la Ley de Educación en el estado con la Ley Media Superior y Superior y parte la nueva Ley Superior.