Cierre de bar en Veracruz no fue por homofobia, aclara Alcalde

Veracruz, Ver.- A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, aclaró que el bar Paraíso, ubicado en la colonia Zaragoza, no fue cerrado por homofobia, si no por no cumplir con los permisos adecuados para poder operar como comercio.

«Aclaró este mal entendido: la lona fue hecha por los vecinos, NO por el Ayuntamiento. El establecimiento fue cerrado por no cumplir varios requisitos, JAMÁS por ser de la LGTB a quien respeto y siempre me he pronunciado en favor de sus derechos y he apoyado personalmente», menciona el mensaje posteado en su cuenta personal.

Cabe recordar que, este jueves por la mañana comenzó a circular una lona ubicada en la calle Santos Pérez Abascal en la colonia Zaragoza, que decía «Vecinos Unidos, los residentes de la Colonia Zaragoza agradecemos al H. Ayuntamiento de Veracruz por ayudarnos a mantener nuestra colonia LIBRE DE RUIDO, ESCANDALOS Y MALAS PRACTICAS COMO EL HOMOSEXUALISMO».

Foto: Alejandro Ávila

Esta lona circuló en redes sociales y se viralizó rápidamente, generando varias criticas en contra de quienes la colocaron; además, el grupo LGBT «Soy Humano» hizo una breve manifestación en el lugar y reclamaron a los dueños de la vivienda su poca tolerancia y actos discriminatorios.

Más tarde, el dueño del bar Paraíso, aclaró que en ningún momento el Ayuntamiento de Veracruz les cerró el local por el giro que manejan, sino por la falta de una documentación, la cual espera arreglar en próximos días para poder volver a abrir su comercio.

Por Alejandro Ávila