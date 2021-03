Cines y gimnasios de la CDMX reabren con poco público

México. – Tras dos meses de permanecer cerradas debido al semáforo de riesgo por posibles contagios de COVID-19, las salas de cine abrieron sus puertas de nuevo en la Ciudad de México, con poca gente en las butacas.

Este lunes, con solamente cinco de sus salas proyectando películas, en la sucursal de Cinépolis Patio Universidad había más personas atendiendo en las taquillas y la dulcería que público ante las pantallas.

Para ingresar, los asistentes debieron pasar por dos filtros sanitarios: el primero, al entrar al centro comercial, y el segundo, al subir al último nivel, donde se encuentra el cine.

Personal de la cadena de cines mide la temperatura, coloca gel antibacterial en las manos de los espectadores y pide a cada asistente registrar su visita con el celular, a través del código QR del gobierno capitalino, para recibir una notificación acerca de si alguna persona que llegue a estar en el mismo sitio da positivo a COVID-19.

“Es un buen cambio porque ya estábamos cansados de estar encerrados en la casa, venimos hoy justo porque pensamos que el fin de semana puede haber más gente”, agregó.

En el mismo Patio Universidad, apenas cuatro personas llegaron a la sucursal de la cadena de gimnasios Sports World, luego de que el gobierno capitalino permitiera el funcionamiento de estos espacios por cita.

“No he dejado de ejercitarme porque dan los entrenamientos por internet, los coaches son muy buenos, pero obviamente no es lo mismo porque no tengo en mi departamento el mismo equipo que tienen en el gimnasio”, dijo Esteban antes de entrar a su entrenamiento de peso integrado.