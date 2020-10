Cinthia Castillo – Casi 2 mil millones de daño patrimonial en Veracruz: ASF

Así están muchos, cuando les contamos que estamos uniendo esfuerzos con otros

ciudadanos, siempre nos contestan lo mismo:

-Ay, ¿para qué?, cómo quiera nada cambia-

Y sí, nada cambiará si seguimos de mirones e indiferentes.

¿Qué podemos hacer?

Estamos hartos de escuchar malas noticias, todos los días pasa algo que nos

decepciona más que el día anterior, y no es para menos, la crisis económica nos tiene

a todos jodidos (a todos, no se hagan); y si a ustedes como a mi les gusta ver las

noticias, pues peor, la decepción y frustración crecen a cada instante.

Pero, ¿qué necesita pasar para que nos involucremos? Nadie les pide que vayan a

hacer una huelga de hambre al senado, digo si lo quieren hacer avísenme que yo los

apoyo, pero comencemos por lo más fácil, objetivo y responsable que podemos hacer:

SALIR A VOTAR!

El domingo 18 de octubre hubo jornada electoral en Hidalgo y Coahuila, considero fue

un buen momento para demostrar que NO estamos satisfechos, mucho menos

“felices, felices” con el mal manejo de las finanzas públicas, las inversiones, la falta de

medicamentos, de atención hospitalaria, y los miles de muertos.

Comencemos a entender lo que significa el voto útil, promovámoslo, y expliquémosle a

los que no lo saben. Solo así, dejando de lado “los colores partidistas” y enfocándonos

en el bien común, lograremos frenar la maquinaria populista que nos está llevando a

un punto sin retorno.

Obviamente esto NO es un cheque en blanco, tanto los candidatos como los partidos

deben entender que su obligación es con los ciudadanos, no con el gobernador o el

presidente en turno; si no cumplen, pues exijamos, hagamos marchas, alcemos la voz,

no nos quedemos callados.

Indiferentes por Malu Granados

#EnMiNoTanHumildeOpinión no podemos mantenernos indiferentes, dejemos de estar de mirones…

Recordemos que sí solo “miramos”, otros decidirán por nosotros, y cuando nos afecte

directamente, será ya muy tarde para reclamar; el próximo año hay elecciones, es

nuestra obligación salir a votar.

Twitter: @malusita76