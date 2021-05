Citan a ‘Chiquiyunes’ a declarar en carácter de imputado

Veracruz, Ver.– Para este martes 25 de mayo a las 11 de la mañana, la Fiscalía General del Estado citó a Miguel Ángel Yunes Márquez a declarar en carácter de imputado, el ex candidato a la alcaldía de Veracruz por la alianza “Veracruz Va”, tendría que presentarse en las instalaciones de la FGE en Xalapa, ubicadas en la calle Guízar y Valencia a la hora mencionada.

En oficio emitido, se señala que se le abrió la carpeta de investigación FGE/FIM/08/2021, donde además se aclara que en caso de no presentarse se solicitará el uso de la fuerza pública para hacerlo presentarse en el lugar, con posible arresto de 24 a 48 horas.

El documento aclara que es “necesario” entrevistar al Miguel Ángel Yunes Márquez, toda vez que tiene el carácter de imputado; aunque el mismo documento da a entender que la misma FGE se saltó dos instancias previas, toda vez que primero debió amonestarle en caso de no presentarse, y después interponer una multa en caso de reincidir; aunque aquí señala que pasaría a la tercera opción, que es buscarlo a través de la fuerza pública.

Foto: Especial

“En caso de NO COMPARECER ante esta autoridad se le impondrán las medidas de apremio consistentes en «AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA» (uso de la fuerza pública), establecido en el Artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: ARTÍCULO 104. – Imposición de medios de apremio el órgano jurisdiccional y el ministerio público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones.

Se le advierte que el Ministerio Público contará con los siguientes medios de apremio: A) Amonestación; B) Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados de un día de su ingreso; C) AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA; o D) ARRESTO HASTA POR TREINTA Y SEIS HORAS; para lo cual librará el oficio a la autoridad correspondiente para efectuar el cobro de dicho apercibimiento en términos de ley».

Hasta el momento, ni Miguel Ángel Yunes Márquez se ha pronunciado al respecto en redes sociales o su equipo de campaña ha anunciado si siquiera cumplirá con el requerimiento, o tomará alguna medida alterna.

Por Alejandro Ávila