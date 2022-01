Citi anuncia cierre masivo de operaciones en México

Foto: Proceso.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró esta mañana en la conferencia de prensa, a través de una videollamada , sentirse bien de salud, luego de ser diagnóstico de Covid-19.

El mandatario dijo sentirse bien de salud con síntomas leves como dolor de cuerpo y ronquera, por lo que llamó a la población no alarmarse ya que el virus va de salida.

«Estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien. Este mensaje es para informar como me encuentro pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar», mencionó.