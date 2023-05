Citigroup aplaza venta de Banamex; hará oferta pública inicial

Ciudad de México.– La mexicana Roxana Ruiz, condenada a más de seis años de cárcel por defenderse de su violador, obtuvo este martes oficialmente su absolución luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) resolvió que actuó en “legítima defensa” cuando se defendió de su violador para defender su vida.

«Agradezco que se me haya absuelto, después de algo que yo no tuve la culpa, que me tuvieron nueve meses encerrada injustamente”, señaló Ruiz a su salida de su audiencia en el penal Neza-Bordo, ubicado en el estado de México, vecino a la capital.