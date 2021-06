Ciudadanía se une y pide paz en reconteo de votos de Jesús Carranza

Tlalixcoyan, Ver.- Carlos Muñoz Ortiz, representante ante el OPLE de Tlalixcoyan del PAN, aseguró que el computo de este miércoles refrendó el triunfo de la candidata blanquiazul, Elvia Illescas Loyo.

Expuso que por desidia, el resto de los partidos participantes en el proceso electoral no han recogido sus actas por medio de sus representantes de casilla, y esto ha originado una desinformación de la elección, aunado a ello, los rivales políticos han utilizado esta situación para incitar a sus simpatizantes a generar actos de violencia.

«Quiero decir que esto le va a dar certeza a la elección, para que realmente el triunfo de Acción Nacional termine en un ambito de legalidad, certeza y sobre todo transparencia (…) como los partidos políticos que no son beneficiados con el triunfo no quieren aceptar su derrota, están enardeciendo a la ciudadanía, los están mal informando, quieren generar un acto de violencia y atentaría contra la integridad, ya no solo de los partidos y sus representantes, sino contra la integridad de los representes locales», subrayó.

Por tal motivo, el Consejo Geneal del Organismo Local de Veracruz, el cambio de sede a la ciudad de Xalapa; por lo que el OPLE trasladará los paquetes con la debida custodia a la capital del Estado, para terminar de computar los votos y darle certeza a la elección.

Recordó que la sesión del OPLE para validar la elección se basa en la ley electoral, toda vez que existe una diferencia menor al uno por ciento entre el primero y segundo lugar.

Es por ello que se debe realizar el computo general de los 56 paquetes electorales que tiene el municipio de Tlalixcoyan.

«No es, quiero aclarar, porque algún otro partido político lo haya solicitado, es porque el propio código electoral lo marca para darle certeza y legalidad, a todos y cada uno de los votos ciudadanos que hayan sufragado este pasado 6 de junio», remarcó.

Por Alejandro Ávila