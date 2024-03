CLAUDIA SHEINBAUM ANTE EL PUEBLO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS

• “Nosotros siempre vamos a defender a nuestros hermanos mexicanos y mexicanas y siempre vamos a insistir que para atender la migración hay que atender el problema de fondo, las causas”, enfatizó.

Reynosa, Tamaulipas.-La ley SB4 ’’es violatoria de los derechos humanos, discriminatoria y no va a resolver nada, solo va a generar abusos’’,aseveró Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), sobre la ley antimigrante de Texas que fue avalada esta tarde por la Corte Suprema de Estados Unidos y que otorga a policías locales y estatales la facultad de detener a cualquier persona que pueda ser sospechosa de cruzar la frontera sin documentos.’’Desde aquí manifestamos, primero nuestro apoyo y solidaridad, a todos los mexicanos y mexicanas que están del otro lado de la frontera. No estamos de acuerdo’’, manifestó.Al respecto, Claudia Sheinbaum expuso que para lograr resolver el tema migratorio no se trata de impulsar iniciativas que discriminen a las personas que dejan sus lugares de nacimiento por necesidad, sino que es indispensable implementar Cooperación para el Desarrollo, a través de la cual se destine recursos para ayudar a quienes lo requieren. ’’Para atender el tema de la migración,ya lo dijo el Presidente y estamos de acuerdo, hay que tener soluciones profundas, humanistas, hay que hacer Cooperación para el Desarrollo, que ahí donde migran las personas, haya inversión haya apoyos. La mayoría de la gente no migra por gusto, migra por necesidad. Nosotros siempre vamos a defender a nuestros hermanos mexicanos y mexicanas y siempre vamos a insistir que para atender la migración hay que atender el problema de fondo, las causas y en vez de destinar dinero a andar promoviendo guerras en el mundo que se destine recursos para invertir y apoyar a las personas que tienen necesidad’’, puntualizó.Asimismo, ante los habitantes de Reynosa, Tamaulipas, destacó que México tendrá una relación de amistad y de iguales con Estados Unidos, puesto que resaltó que es el trabajo de los mexicanos y mexicanas el que mantiene a ambas naciones. ?

’’La relación con Estados Unidos es de iguales, porque nosotros somos un gran país, una gran nación, somos una patria maravillosa, con historia, con cultura, con hombres y mujeres trabajadoras, que no solo sostiene la economía de México, sino la economía de los Estados Unidos, eso nos pone como iguales, las naciones se miran como iguales. La relación con Estados Unidos debe ser de igualdad, nunca de subordinación’’, manifestó.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum celebró el despertar de los y las habitantes de Tamaulipas, quienes en el 2022 decidieron unirse a la transformación, por lo que hizo un llamado a que las próximas elecciones del 2 de junio se defienda la consolidación de la 4T.’Aquí en Tamaulipas van a dar, como en el 2022, un ejemplo de democracia, porque vamos a ganar Presidencia, Senadores, Diputados federales, Diputados locales y Presidencias Municipales’’, destacó, lo que será parte fundamental de la victoria del Plan C, con el que se buscará reformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Instituto Nacional Electoral (INE).*Con la consolidación de la 4T, Claudia Sheinbaum aseguró que seguirá gobernando con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, a través de los cuales implementará una serie de acciones que serán posibles con el buen uso de los recursos públicos, pues aseveró que ‘’el dinero es del pueblo y para el pueblo de eso se trata la Transformación’’.

Al respecto expuso algunos de los 100 puntos de su Proyecto de Nación, como es el caso de la pensión para mujeres de 60 a 64 años; becas para todos los estudiantes de preescolar a secundaria, la distribución de los medicamentos a través del IMSS-Bienestar, la construcción de más de 500 mil viviendas y mucho más. En Reynosa, Tamaulipas, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de Maki Ortiz, candidata al Senado por el Estado de Tamaulipas; José Ramón Gómez Leal, candidato a Senador; Eugenio Hernández Flores, candidato al Senado por el Estado de Tamaulipas; Claudia Alejandra Hernández Sáenz, candidata a Diputada Federal por el distrito 2; Casandra Prisilla De los Santos Flores, candidata a Diputada Federal, distrito 3; Mario Alberto López Hernández, candidato a Diputado Federal por el distrito 4; José Braña Mujica, candidato a Diputado Federal por el distrito 5; Blanca Araceli Narro Panameño, candidata a Diputada Federal por el distrito 6; Adrián Oseguera Kernion, candidato a Diputado Federal por el distrito 8; asi como, Néstor Núñez López, Coordinador de la Segunda Circunscripción; Marco Antonio Batarse Ferrel, delegado estatal de la Dra. Claudia Sheinbaum en Tamaulipas; Yuriria Iturbe Vázquez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas; Manuel Muñoz Cano, secretario general del PVEM en Tamaulipas y Arcenio Ortega Lozano, dirigente del PT en Tamaulipas.

