Claudia Sheinbaum garantiza la continuidad de la 4T: Rocío Nahle

EL SEGUNDO PISO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, LO VAMOS A CONSTRUIR JUNTOS Y JUNTAS”: CLAUDIA SHEINBAUM ARRANCA SU CAMINO RUMBO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

•”¡Vamos, pueblo! Esta es la hora, de seguir conquistando la esperanza y el porvenir”, señaló

•”Amo a mi patria y amo a mi pueblo y vamos a seguir haciendo política con amor y no con odio. ¡No les voy a traicionar!”, exclamó.

•”Protesto ante ustedes no mentir, no robar y no traicionar nunca al pueblo de México, ni la dignidad de la República”, puntualizó

Ciudad de México.-“Tengo claro que el segundo piso de la Cuarta Transformación, lo vamos a construir juntos y juntas”,fue el mensaje de la Candidata a la Presidencia por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” —que conforman Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)—, Claudia Sheinbaum Pardo durante su arranque de campaña, en un Zócalo de la Ciudad de México abarrotado de simpatizantes y militantes que apoyan la continuidad de la Cuarta Transformación bajo su liderazgo. “Tengo claro que mi obligación, es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades y la justicia. Tengo claro que nuestra guía es el bienestar y la felicidad del pueblo”, aseveró.Afirmó que está a la altura de las circunstancias y será con amor y no con odio como impulse el Proyecto de Nación que presentó ante los simpatizantes quienes mostraron su apoyo al grito de “no estás sola”.“Hoy con sinceridad les digo, que amo a mi patria y amo a mi pueblo y vamos a seguir haciendo política con amor y no con odio. No les voy a traicionar, estaré a la altura de las circunstancias, y vamos a seguir haciendo de México, el mejor país del mundo”, agregó.

Claudia Sheinbaum aprovechó su primer acto como candidata a la Presidencia para detallar el Proyecto de Nación con el que busca construir el segundo piso de la Transformación, el cual consta de 100 propuestas, divididas en 14 ejes estratégicos que benefician a todos los sectores de la sociedad y que están basados en los principios del Humanismo Mexicano.Los ejes del proyecto de nación son: República Democrática, Justa, Honesta, Libre, Participativa y Responsable; República Fraterna; República Educadora, Humanista y Científica; República Lectora y Cultural; República Sana; República con Vivienda; República de y para las Mujeres; República con Trabajo y Salario Justo; República Rural Justa y Soberana; República Soberana con Energía Sustentable; República Próspera y Conectada; República que protege el Medio Ambiente y sus Recursos Naturales; República con Derecho al Agua; y República Segura y con Justicia.En el primer eje engloba todas las estrategias para consolidar el Humanismo Mexicano como forma de gobierno, entre las que destaca: la separación del poder económico del poder político, por el bien de todos primero los pobres; la garantía de derechos, libertades y respeto a la diversidad; posición de colaboración, pero sin sumisión con Estados Unidos.

En República Fraterna propone un nuevo programa social dirigido a mujeres de 60 a 64 años con un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de 65 y más; así como fortalecer y mantener programas como la pensión de adultos mayores, y Jóvenes Construyendo el Futuro.En educación destaca la beca universal para todos los estudiantes de escuelas públicas, becas para estudiantes de educación superior y posgrado, ampliación de la Escuela es Nuestra a todo el país, sistemas de educación superior gratuita y hacer de México una potencia científica y de innovación.Añadió la promoción de la cultura con trabajos dignos para los artistas; en salud, fortalecer el sistema IMSS-Bienestar para que todos los mexicanos y mexicanas tengan seguridad social desde su nacimiento; en vivienda, anunció reformas para garantizar viviendas accesibles y cerca de los centros de trabajo; mientras que para las mujeres ofreció el programa SOS para reducir feminicidios, proyectos para reducir brecha salarial, iniciativas para que los agresores se salgan de su casa. En materia de desarrollo económico y laboral dio a conocer que seguirá aumentando el salario mínimo, en acuerdo con el sector empresarial, a por lo menos 2.5 canastas básicas diarias, lo que representa un aumento nominal los siguientes años de cerca del 11 por ciento, y seguridad social para los repartidores de aplicaciones telefónicas. Para el campo resaltó soberanía alimentaria e impulso del maíz libre de transgénicos, continuidad de Sembrando Vida y una estrategia de apoyo regionalizada y diferenciada; en materia energética destacó respaldo a la CFE y PEMEX.También informó su proyecto de conectividad que incluye la ampliación de los trenes de pasajeros, así como ampliaciones carreteras en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo y Chiapas.Ampliación de aeropuertos, sistemas eléctricos de transporte, internet para todos, consolidación del Plan Sonora, creación de un Plan Campeche, Plan Río Balsas y Pacífico Sur, así como un nuevo satélite en órbita, son parte de la estrategia de conectividad que dio a conocer.En el cuidado al medio ambiente y el agua resaltó estrategias para acelerar la transición a la electromovilidad, reducir contaminación de zonas metropolitanas, construcción de 10 plantas de reciclaje, cambios a la Ley de Aguas y fortalecimiento de plantas de tratamiento. Finalmente, en materia de seguridad destacó el Plan C, que implica reformas al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo a partir de propuestas enviadas por el Ejecutivo federal, el Senado, la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de trabajar en coordinación con las Fiscalías estatales y con la Fiscalía General de la República en el Gabinete de Seguridad.

