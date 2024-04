CLAUDIA SHEINBAUM PIDE NO INVOLUCRAR A FAMILIARES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES EN LAS CAMPAÑAS

•’’La contienda es un asunto de propuestas, es un asunto de proyecto, y de quienes participamos, pero no de los familiares’’, puntualizó

Aguascalientes, Aguascalientes .-’’¡Con los hijos no! Quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato’’, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, Candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) luego de que en redes sociales circulará un video perjudicando la imagen de un familiar de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez.En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo hizo un llamado a que las campañas presidenciales rumbo a las elecciones del 2 de junio se centren en los proyectos de nación que propone cada candidato.’’La contienda es un asunto de propuestas, es un asunto de proyecto, y de quienes participamos, pero no de los familiares’’, manifestó.Por lo anterior, reiteró la importancia de no involucrar a las familias de quienes buscan llegar a la Presidencia.’’Yo no estoy de acuerdo con quien haya utilizado este video y que se utilice como parte de la contienda’’, aseveró.

Redacción Noreste