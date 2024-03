CLAUDIA SHEINBAUM REITERA ATENCIÓN A LAS CAUSAS, CONSOLIDACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL, COORDINACIÓN Y CERO IMPUNIDAD COMO LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN NUEVO LEÓN Y EN TODO EL PAÍS

•’’El agua es un recurso escaso en el norte y en el centro del país, entonces tenemos que modificar la Ley de Aguas’’, puntualizó sobre la crisis hídrica que se vive en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.-’’Hablamos de consolidación de la Guardia, de coordinación de los gabinetes de seguridad, lo dije desde el primer día, vamos a invitar al Fiscal de la República a los gabinetes de seguridad y por otro lado todo lo que tiene que ver con el poder judicial, son dos brazos atención a las causas …Y por otro lado avanzar en la disminución de la impunidad’’, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, Candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), como la estrategia se de seguridad que se seguirá en Nuevo León y en todo el país con la finalidad de garantizar una vida de bienestar para todos los mexicanos y mexicanas.Así mismo, garantizó que en su gobierno ‘’tendemos que tener como objetivo, erradicar la violencia contra las mujeres’’, para lo cual se implementarán acciones como elevar a grado constitucional la igualdad de género, programas como el agresor sale de casa, así como la implementación de Fiscalías especializadas en temas de género.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum también habló de las problemáticas que se viven en Nuevo León, como es el abasto del agua, tema para el cual reiteró que es vital buscar la tecnificación del agua con la finalidad de eficientar el uso de este recurso.’’La ley de aguas se modificó con Salinas de Gortari, parte del problema es que se pueden transmitir los derechos y las concesiones .El agua es un recurso escaso en el norte y en el centro del país, entonces tenemos que modificar la Ley de Aguas’’, aseveró.También, en materia de medio ambiente subrayó en la importancia de trabajar en la actualización de un inventario de emisiones, para poder trabajar en la reducción de contaminantes, según cada industria, evitando caer en estrategias que afectan la vida de las y los trabajadores, como cerrar las refinerías.’’Esta idea de que ‘’contamina, ciérrenlo’’, pues vamos a cerrar todas las industrias, hay mecanismos que permiten que se sigan produciendo gasolina y se reduzca la contaminación. Hay que hacer el inventario, definir normas y a partir de ahí reducir emisiones’’, destacó.También explicó que en su gobierno el principal objetivo será seguir garantizando áel bienestar del pueblo, lo que quiere decir que habrá una estrecha relación con los empresarios para que se logre generar las condiciones de una vida digna, plena y con el acceso a todos los derechos.’’Nuestro objetivo es bienestar, democracia y libertades, pero el bienestar de la población no solo depende del empleo. Entonces que lleguen más inversiones que haya un vínculo mucho mayor con la industria nacional.Pero al mismo tiempo que no solo sea el empleo, es, buenos salarios, escuelas, salud e infraestructura’’, puntualizó.Claudia Sheinbaum también celebró los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 (ENCIG) donde se presenta que la confianza en el gobierno de la capital se triplicó durante su tiempo como Jefa de Gobierno.’’Tomamos la Ciudad en condiciones muy difíciles, pero la percepción de la ciudadanía es que dejamos una ciudad mucho mejor de cuando la recibí y es justamente a lo que me comprometí cuando llegue al gobierno de la Ciudad’’, subrayó.Expuso que, de acuerdo con los resultados de este ejercicio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de México se incrementó, – en su administración —, de 14.4% a 45.5% la confianza en el gobierno, pero además destacó que en la capital la tasa de corrupción se redujo a -39.8% entre 2019 y 2023.Además, aseveró que de acuerdo con esta encuesta se redujo a -8.5 puntos porcentuales la percepción de actos corruptos por parte de los habitantes, lo que quiere decir que hoy los capitalinos y las capitalinas perciben que en la Ciudad de México es una entidad con pocos casos de corrupción.También resaltó que en la capital del país hoy se vive una mayor satisfacción en temas de servicios públicos, tales como recolección de basura; agua potable; alumbrado público; movilidad; parques y jardines; carreteras; caminos; así como en el desempeño de la policía, lo que puntualizó como un resultado de su estrategia de seguridad, con la que se logró reducir hasta en un 58% delitos de alto impacto finalmente, Claudia Sheinbaum abordó temas como el pago de impuestos, en el que aseguró que debe de haber más tecnología e invasiones digitales para que los ciudadanos puedan realizar sus aportaciones con más facilidad, además destacó que en su administración seguirá sin haber condonación de impuestos.’’No debe de haber condonaciones de impuestos, se debe de pagar lo que se tiene que pagar, en México y en todo el mundo así debe de ser, así es’’, destacó.*En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de Waldo Fernández González, Candidato al Senado de la República y Judith Díaz Delgado, Candidato al Senado de la República.

