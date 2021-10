Clima CDMX jueves 28 de octubre de 2021

Ciudad de México.– La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que sólo se vacunará a los menores de 12 a 17 años que presenten alguna de las 40 comorbilidades establecidas por la Secretaría de Salud Federal.

Recordó que los padres de familia o tutores deberán registrar a los adolescentes en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx y posteriormente se les asignará su cita a la cual deberán de acudir con su expediente de vacunación, pero sobre todo con el certificado médico que avale que tienen el padecimiento que manifestaron.

«La Secretaría de Salud Federal estableció comorbilidades graves y, en algunos casos, inclusive no tratadas adecuadamente; entonces, tienen que tener, pues un dictamen o un escrito por parte de un médico especializado para poderlo hacer en caso de que no se hayan inscrito. Pero en general se les está pidiendo que se inscriban, se establezca ahí si son factibles de tener la vacuna o no y, a partir de un SMS que se les envía, se les da la cita”, señaló Claudia Sheinbaum.