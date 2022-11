Clónazepam la nueva adiccion de los jóvenes

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la iniciativa de reforma electoral tiene el objetivo de establecer una auténtica democracia en el país y que el órgano encargado de coordinar las elecciones sea verdaderamente autónomo y eficiente.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario reconoció que la mayoría de los mexicanos está a favor de la transformación que impulsa el Gobierno de México.

“Celebro que la mayoría de los mexicanos está a favor de la transformación, que quiere la igualdad, que quiere la fraternidad, que no odia, que no discrimina, que no son clasistas, que no son racistas y que no tienen como Dios al dinero. Lo celebro, porque acuérdense que lo nuestro es una transformación, es una revolución de las conciencias”, resaltó.