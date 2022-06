CMAS Xalapa renueva red de agua y drenaje en calle Clavijero

Xalapa, Ver.- La agresión ocurrida la semana pasada a una joven corredora en el área verde conocida como Bosque de La Estación, en la colonia Ferrocarrilera de Xalapa puso en alerta a un grupo de corredores en esta ciudad que ahora demanda que haya patrullajes en esta y otras zonas utilizadas para la actividad física.

La joven terminó de correr alrededor de las 9:40 de la mañana cuando fue interceptada por la espalda por un sujeto que aparentemente pretendía subirla a un vehículo en la zona donde se ubican puestos de comida que además es usada como paradero de taxis. Logró escapar de su agresor, aunque con lesiones en el cuerpo.

“Cuando salí del bosque vi un coche blanco, era un Versa porque lo alcancé a ver. Voltee y vi que estaba un señor robusto, moreno adentro del coche. Delante de ese vehículo estaba un taxi, pero como es común ver estacionados ahí a taxistas no voltee. metros adelante del taxi sentí que alguien me jaló de la blusa, de atrás y mi primera reacción fue lanzar una patada hacia atrás a la persona que me jaló. el tipo me tenía agarrada de la blusa, de la espalda, cuando lancé la patada, me soltó y a la hora de que me soltó me caí. a la hora de tratar de levantarme me jaló del pie y por más que patalee, me traté de soltar lo hice. me arrastré por el pavimento para soltarme del pie que me tenía agarrada y logré chisparme”, narró.