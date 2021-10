CMIC Veracruz financiará 250 mastografías 

Por: Alejandro Ávila

El Comité de Damas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Veracruz, iniciará la gira «Pink Power», con la cual buscan recaudar fondos para financiar al menos 250 estudios de mastografía que beneficiarán a familiares de trabajadores del sector de la construcción.

De acuerdo con la presidenta del comité de damas, la señora Alejandra Riande de Orduña, el propósito de la gira es contribuir a la concienciación, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos del cáncer de mama, principalmente en mujeres de escasos recursos vinculadas a la CMIC.

Desde hace años, octubre fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Mes de la Sensibilización del Cáncer de Mama.

En Veracruz y Boca del Río se pretende beneficiar a 250 familias con la realización de estudios de mastografía gratuitos para igual número de mujeres en edades de mayor riesgo (40 años en adelante).

“No tenemos datos sobre la incidencia de casos en mujeres vinculadas a la CMIC, pero todos sabemos que este padecimiento no distingue credos ni clases sociales. Y resulta muy lamentable que muchas veces no se atiende a tiempo porque no hay hábitos de prevención, por ignorancia, por falta de recursos económicos y en muchos casos por machismo de parte de las parejas de las mujeres en edades de riesgo”, explicó la señora Alejandra Riande, quien agregó que a esta campaña de salud preventiva se suma la Fundación Bella.

La gira Pink Power es organizada por la CMIC nacional, aunque en la delegación Veracruz, se llevará a cabo los días 19 y 20 de octubre próximos.

La temática consiste en aportar donativos que servirán para financiar los estudios de mastografía y a cambio los donantes recibirán una fotografía tomada por el reconocido fotógrafo Martín Gavica.

Riande de Orduña remarcó que todo el dinero recaudado será destinado para mastografías y estudios médicos preventivos a mujeres de escasos recursos.

Para mayores informes llamar al 229 921 44 90 al 92, extensión 101 y al WhatsApp 2299845933.