Coatepec realizará el Festival Orquídea más grande de México

Xalapa, Ver.- La falta de lluvia y las altas temperaturas registradas en los últimos días en Xalapa son indicador de lo severo que se prevé el estiaje en este año, por ello, el ayuntamiento busca alternativas para mitigar los efectos de la escases de agua en la ciudad.

El presidente municipal, Ricardo Ahued Bardahuil dijo que además del desazolve en la presa Los Colibríes, que abastece la mayor cantidad del líquido potable para esta ciudad, se habilitará un tanque de almacenamiento en la unidad FOVISSSTE, en la zona oeste.

Aunque la pasada administración presidida por Hipólito Rodríguez tuvo la intención de habilitar nuevos tanques en la ciudad para hacer frente a la falta de agua y distribuirla así en diferentes zonas, la construcción de algunos como el del Parque Natura en la zona sur de Xalapa quedó inconclusa, por lo que no serviría por ahora para dotar del líquido a la población.

“El del Natura no lo hemos ocupado, no se han hecho las pruebas, no tiene punto de conexión, es un tanque se hizo, estoy checando con CMAS, pero el tanque no tiene punta de llegada ni salida para el agua y el arramal para hacer las redes sería costosísimo, no hemos podido recepcionarlo. Para llenarlo tendríamos que pasar por área verde, por áreas restringidas y luego, para la distribución de la misma hay que pasar por áreas locales y federales, entonces está complejo”.