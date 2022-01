Coatzintla: No somos un daño patrimonial señalan empleados en plantón

Coatzintla, Ver.– Coatzintla necesita una visión de modernidad y en el aspecto de limpia pública no es la excepción. En ese sentido el alcalde Cesar Ulises García Vázquez se reunió en Xalapa con Sergio Rodríguez Cortés, titular de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (PMA), con el objetivo de instalar aquí un Centro de Transferencia de basura.

Estas instalaciones permiten reciclar los desechos, disminuir volúmenes de basura, costos, tiempos y movimientos, que se pueden aprovechar en otras necesidades.

Foto: Luis Córdoba

García Vázquez aseguró que se analizará esta propuesta en cabildo y se trabajará en beneficio de los coatzintecos y del medio ambiente.

Por separado, Sergio Rodríguez Cortés destacó que la PMA tiene un presupuesto de 380 millones de pesos para 2022 y parte de ese recurso se destinará a la construcción de centros de transferencia.

“Hace tres años teníamos 20 millones de presupuesto, hoy son 380 millones de pesos, lo que habla de que hemos potencializado esta institución, que difícilmente trabajaba a favor del medio ambiente; hoy tenemos recursos para construir centros de transferencia”.

No es propuesta a futuro, añadió, ya tenemos recursos y firmados como propiedad de la Procuraduría los sitios donde se van a instalar, porque no podemos hacer una inversión pública si no está a nombre del gobierno del estado.

Foto: Luis Córdoba

Calculó que cada centro de transferencia costará entre 7 y 18 millones de pesos, dependiendo de la infraestructura para separación de residuos, quitarle el líquido a la basura, triturarla y demás.

Por Luis Córdoba

