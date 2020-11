Coatzintla, sin casos activos de Covid-19

Las Choapas, Ver. – Un juez de la ciudad de Coatzacoalcos está por dictaminar sentencia al orinario de Las Choapas, Lino R. S., el cual le arrebató la vida a su esposa a sangre fría, infringiéndole golpes, sin embargo, en su declaración mencionó que la causa de su deceso y las lesiones que presentaba eran producto de una caída en motocicleta.

Su hija de 15 años e hijos de 13, 6 y 2 años de edad, fueron testigos de la mortal agresión cometida por su padre, y aunque recibieron amenazas para que callaran, no pudieron contenerlo. Les tocó ver agonizar a su madre, limpiarle la sangre de sus heridas, mientras su padre seguía embriagándose.

Esta triste y dolorosa escena parece sacada de un guión de novela, pero fue realidad. Ocurrió el 10 de febrero de 2018 en el ejido Linda Tarde, de la congregación Río Playas Cerro Pelón, perteneciente al municipio de Las Choapas.

Las autoridades ministeriales se encargaron de recabar todas las pruebas y testimonios, tanto de los hijos de la víctima como de testigos, elementos que sirvieron, primero, para conseguir la orden de aprehensión que fue cumplimentada el 25 de junio de ese mismo año, y ahora son piezas claves para que el juez dicte la sentencia que va de los 40 a 70 años de prisión.

Foto: Presencia

La adolescente de 15 años y su hermanito de 13, por su propia voluntad, y asistidos por un familiar, decidieron romper el silencio para que el crimen de su madre no quedara impune, ya que después de lo ocurrido, su padre se dedicó a tomar “casi todos los días” y los dejaba solos, en ocasiones hasta sin comer en 24 horas.

NIÑA DE 15 AÑOS

“El día 10 de febrero de 2018, yo me encontraba en mi casa, la cual está en el ejido Linda Tarde de Las Choapas, cuando alrededor de las cuatro a cinco de la tarde llegaron mis padres Lino R. S y Maricela V. C., en la motocicleta, la cual era de mi papá, y venían del ejido Río Playas, ya que ahí era donde les habían pagado lo de Prospera, cuando entraron a casa me di cuenta que andaban molestos porque no se hablaban y yo les dije que ya estaba la comida lista por si iban a comer, pero ellos dos comenzaron a pelear; mi madre le reclamaba que porqué había estado en una cantina, que mejor se fuera a comer allá y mi padre le decía que él le había dado dinero para que se regresara a casa, que lo esperó porque quiso, y así se seguían reclamando.

“Igual le dijo mi padre a mi madre que del dinero que habían recibido tenía que comprar la despensa y útiles de mis hermanos y míos, pero mi madre molesta le dijo que no, que esa era obligación de él, toda esa discusión la presenciamos mis hermanos y yo, pero cuando pasaron de las palabras a los golpes agarré a mis hermanitos y nos fuimos hacia la puerta de la entrada, ya que ellos estaban en la sala peleando.

“Así siguieron hasta que vi que entraron a la cocina, ahí seguían y fue que me asomé para ver que hacían pero mi padre tenía a mi madre en el suelo pegándole patadas en su cabeza y le daba con los puños en su panza, yo le pedí que la soltara, pero mi padre más le pegaba y a mí me dijo que no me metiera o también me golpearía.

“Pude ver que mi madre tenía una herida por la ceja que le estaba sangrando, y hasta que vio mi papá que ya mi mamá no reaccionaba le dejó de pegar, pero mi mamá sacaba espuma por la boca, mi papá cuando la vio le gritaba que no se hiciera pendeja y que se levantara, pero mi mamá ya no reaccionó, y mi papá mejor agarró su botella de caña y comenzó a tomar, dejando a mi madre tirada en la cocina, mientras, yo me puse a hacer tortillas porque iban a comer mis hermanitos, y en todo ese tiempo mi madre no se levantó del piso, hasta que entró de nuevo mi papá a la casa alrededor de las seis de la tarde y me dijo que le ayudara para que a mi mamá la sentara en un mueble para que no se fuera a ahogar.

LAS AMENAZAS

“Yo quería decirle a mi papá que mejor la llevara a un doctor, pero me daba miedo decirle porque me fuera a pegar. Mi madre se quedó recargada en el mueble y él me dijo que la vigilara para que no se fuera a ahogar y se salió para seguir tomando. Como a las diez de la noche me dijo que la llevaría al doctor pero en eso llegó un amigo de mi papá a la casa (de identidad resguardada) y como estaba borracho se sentó con mi papá afuera y siguieron tomando; mi papá de vez en cuando se asomaba para ver donde estaba mi madre, pero se volvía a salir para tomar, mientras yo le limpiaba lo que vomitaba mi mamá, vi que la lesión que tenía era en la ceja, le sangraba del lado derecho y también tenía sus mejillas inflamadas de los golpes que le había dado.

“Fue como hasta las doce de la noche que mi papá dijo que mejor iría a pedir ayuda al ejido Las Mañanitas para que atendieran a mi madre; se fue pero tardó en regresar y fue como a la una de la mañana que regresó en la camioneta de un señor que se llama Noé y que es del ejido Las Mañanitas, y mi papá me dijo que vistiera a mi mamá porque la llevarían al doctor, así lo hice y con una sábana alzaron a mi mamá, la subieron en la camioneta en la parte de adentro y se fueron otra vez con mi mamá para que la atendieran.

“Como a las tres de la mañana regresó mi papá en la camioneta, yo vi que venía una mujer y pensé que era mi mamá que ya estaba curada, pero cuando salí, vi que era mi padre, y la mujer que pensé que era mi madre era una vecina de la comunidad que se llama Sara, y mi papá les dijo que no me dijeran nada a mí, que él nos diría, fue que ya en la casa mi papá nos dijo que mi madre había muerto, que necesitaba que le juráramos que no diríamos nada que él la había golpeado, porque si decíamos la verdad a él lo meterían a la cárcel y mis hermanos de 13, 10 y 2 años quedaríamos huérfanos.

“Nos dijo que si hablábamos él antes de ir a la cárcel nos haría daño, teníamos que decir que todo fue un accidente y que se habían caído de la moto. Por el miedo en ese momento le dije que sí, que así lo diríamos, pero después de que enterramos a mi mamá, mi papá cambió y sólo se dedicaba a tomar, pasaba días tomando y nosotros solos en la casa, a veces no teníamos ni qué comer todo el día y así nos acostábamos”, relató la adolescente, sobre los hechos ocurridos esa noche en su humilde hogar.

NOS DEJÓ SIN MAMÁ

La jovencita, quien actualmente ya cuenta con 17 años de edad, junto con sus hermanos, decidieron no callar, pues les quedó grabado en sus mentes la escena de cómo su madre fue golpeada hasta quedar inconsciente. “Nos dejó sin mamá y todavía nos pidió que calláramos”, lamenta.

Foto: La Voz de la Frontera

Después de que sepultaron a la víctima de 35 años de edad, la Fiscalía General del Estado, a través de la Policía Ministerial, requirió a declaración al campesino Lino R. S., de 36 años, para que hablara respecto a los hechos, toda vez que durante la necropsia hallaron hematomas y lesiones internas en el cuerpo de la víctima, lo que lo puso bajo sospecha desde un principio.

El agresor, que hasta ese momento no se sabía que era el responsable de la muerte de su esposa, declaró que la tarde del 11 de febrero, cuando regresaban a su casa, tras haber ido a cobrar el apoyo de Prospera, sufrieron un accidente en la motocicleta, ya que tropezaron con la raíz de un árbol, a pocos metros de llegar al domicilio.

Dijo que el accidente ocurrió entre cinco y seis de la tarde, y que a pesar de que buscó ayuda para trasladarla a la cabecera municipal, no encontró quien le tendiera la mano, por lo que la dejó recostada en su cama y le hizo unos remedios caseros.

Se le cuestionó si esa tarde-noche él ingirió bebidas alcohólicas, y respondió que no, pues desde hacía más de un año no probaba alcohol. También se le preguntó desde hacía cuántos años manejaba motocicleta y dijo que cinco, y que nunca antes había tenido un accidente.

Detalló que ese día que se cayeron de la motocicleta marca Dinamo, viajaba su esposa, su niño de dos años y él, pero que solamente ella fue quien sufrió golpes graves.

LAS CONTRADICCIONES

Las autoridades ministeriales también requirieron al amigo que visitó esa noche al esposo de la difunta, el cual compareció voluntariamente y se mostró sorprendido de la muerte de la joven mujer en un supuesto accidente de motocicleta, ya que esa noche que estuvo tomando con su amigo en el patio de la casa, éste jamás le mencionó nada del tema.

Foto: Freepik

“El día de los hechos, no recuerdo la fecha exacta, llegue al domicilio de Lino, convivimos un ratillo, nos tomamos unas dos o tres cervezas en el patio de su casa, eran como las diez de la noche, estuve como una hora con él chismeando, y me fui para mi casa, yo nunca vi a nadie, ni a su esposa, ni a sus hijos; él estaba tranquilo, no lo noté nada raro, ni estaba golpeado. Me avisaron en la madrugada que había muerto la esposa de Lino, que según de un accidente, que supuestamente había sido en la tarde, esa misma tarde que yo estuve conviviendo con él.

“Se supone que cuando yo estuve ahí, ya debía haber estado enferma la señora, pero Lino no me dijo nada, a nadie le dijo nada. Lino sí tomaba, desde que lo conocí se echaba sus caguamas con frecuencia. De los hechos no sé cómo sucedieron, pero se me hace extraño que si esa noche yo estuve con él conviviendo, y esa misma tarde había sido el accidente donde murió la señora, que no me haya comentado nada, o pedido ayuda o me hubiera dicho que no sabía qué hacer, también se me hace raro que la muchacha, su hija más grande, no dijera nada”, declaró el último que convivió con el ahora detenido.

VIENE LA SENTENCIA

El presunto feminicida lleva ya dos años en el reclusorio Duport Ostión de la ciudad de Coatzacoalcos.

Agentes de la Policía Ministerial con base en Las Choapas, lo detuvieron la mañana del lunes 25 de junio de 2018 en el momento que salía de la sucursal Bancomer, cuyas instalaciones se ubicaban anteriormente justo al lado del palacio municipal.

Los agentes ministeriales que lo abordaron le dieron a conocer sus derechos y el motivo de la detención; en su defensa alegó que estaban mal los policías por detenerlo, porque ya sabían que su esposa murió de un accidente de motocicleta; sin embargo, las pruebas y testimonios lo hunden.

El próximo lunes 23 de noviembre de 2020, se llevará a cabo la audiencia de juicio para desahogo de pruebas, es decir, preparándose para dictar la sentencia en su contra, que de acuerdo con el Código Penal de Veracruz, la mínima que podría alcanzar es de 40 años de prisión y la máxima de 70.

Es importante mencionar que la adolescente y sus hermanitos fueron apoyados en todo momento por sus familiares paternos y maternos. Actualmente, son acuerpados por la familia de la difunta, quienes les brindan toda la asistencia que requieren.

Con información de Presencia

También te puede interesar ver: Rusia está lista para proporcionar Sputnik V: Vladimir Putin