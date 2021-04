Coche bomba mata a tres miembros de las fuerzas de seguridad afganas

Estados Unidos.- A tres horas de vuelo de Miami, entre el mar Caribe y el océano Atlántico, a 80 kilómetros al este de Puerto Rico, existe un paraíso que no solo ofrece sol, playas paradisiacas, arrecifes de coral, buena gastronomía y cultura criollas y un modo de vida reposado y alegre. Las Islas Vírgenes de Estados Unidos ofrecen también uno de los productos más preciados en esta época pandémica. Vacunas. Vacunas para todos, para la población local, para los turistas, sin esperas, de forma gratuita y con la posibilidad de elección entre las soluciones de Pfizer y Moderna. No, no es uno de los incontables bulos que circulan y han circulado a propósito del coronavirus.

En cuestión de minutos, desde la página web del departamento de Salud de este territorio no incorporado y organizado de los Estados Unidos –sus habitantes son ciudadanos estadounidenses pero carecen del derecho al voto allí– La Vanguardia ha concertado –y posteriormente anulado– una cita para una vacunación. Menos de 48 horas entre la gestión y la cita en uno de los tres centros de vacunación del país, el hall principal del campus de la Universidad de las Islas Vírgenes en la isla de Saint Croix. También puede concertarse por teléfono a través de un número especialmente habilitado, y probablemente también en español, idioma de casi una cuarta parte de la población.

No se exigen documentos de identidad (pasaporte o DNI), sólo datos personales, teléfonos y direcciones, la de la residencia habitual y una de las islas que puede corresponder a un hotel. Las autoridades se vanaglorian de su estrategia de vacunación, fundamentada en una buena disponibilidad de dosis, que de paso ha animado al sector turístico, con viajeros procedentes casi exclusivamente de EE.UU.

El 1 de marzo abrieron los centros de vacunación comunitarios en Saint Croix y Saint Thomas y el 20 de marzo el de Saint John. Son las tres principales islas del país, compuesto por otras islas menores, con casi 106.000 habitantes. Según datos recientes se han administrado más de 33.000 vacunas y 10.600 personas están protegidas con las dos dosis. El 22 de marzo, el gobernador, Albert Bryan Junior, informó que el 3% de estas vacunas (un millar, aproximadamente) habían sido administradas a turistas. Según explicó hace unos días la directora de Inmunizaciones, Monife Stout, Islas Vírgenes dispone de un remanente de 27.000 dosis de la vacuna de Pfizer, 18.900 de Moderna y 600 de Johnson & Johnson.

“La apertura de estos centros de vacunación ha demostrado ser un gran éxito. Junto con otros proveedores de atención médica, estas opciones hacen que la vacunación sea accesible a todos los mayores de 16 años. No hay nece-sidad de residencia y los centros de vacunación están accesibles a todos”, afirma Justa Encarnación, la comisionada de Salud. Sí, han leído bien: vacunas a partir de

16 años y no se requiere ser residente. Busque, compare y, si encuentra una propuesta mejor, cómprela.

Foto: Revista The New York Times.

Los impacientes se preguntarán sobre las posibilidades de presentarse en el paraíso de la vacunación. Básicamente se trata, como en casi todos los órdenes de la vida, de un problema de tiempo y de dinero. Y, en las actuales circunstancias, de viajar con una PCR negativa. Existen vuelos de ida y vuelta entre Barcelona y Saint Croix, la mayor de las islas del territorio, por unos 1.500 euros. Unas 15 horas de viaje con escala en Miami. Tres semanas de alojamiento en esta isla paradisíaca –un periodo suficiente para inyectarse las dos dosis– para dos personas pueden costar entre 2.800 y 5.000 euros, según las prospecciones realizadas. Entre pinchazo y pinchazo, las maravillas naturales y culturales de la zona garantizan que no habrá tiempo para el aburrimiento.

Con información de la revista Vanguardia.

