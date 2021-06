Cocodrilos deben ser llevados a áreas naturales para evitar contacto con humanos

Veracruz, Ver.– De concretarse la eliminación de los casi 300 espacios para Legisladores plurinominales en el Congreso de la Unión, como pretende el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se corre el riesgo de que exista una mayoría absoluta del partido en el poder – MORENA-, aseguró en entrevista la Senadora, Indira Rosales San Román.

Expuso que aparentemente la intención que tiene el Ejecutivo Federal es que eliminar por completo a la oposición, la cual critica duramente algunas acciones de su gobierno; prueba de esta acción, son diversas iniciativas que han presentado los Grupos Legislativos de MORENA, tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado de la República.

“Sí es un tema delicado, por supuesto hay que ver cómo es la conformación del Congreso, también hay que checar el tema presupuestal, etcétera; sin embargo, es una medida más de querer avasallar, de querer disminuir a la oposición y finalmente erradicarla”, asestó.

Al respecto de la reducción de espacios para legislativos federales, reconoció que es viable realizar una reducción de representantes plurinominales, aunque se tendría que analizar primero, la formula de representación, precisamente para que no exista una sobre representación de un partido en específico o sus afines.

“Es decir, que sí se encuentre verdaderamente justificado el porcentaje de votos que tuvo a nivel nacional cada uno de los partidos políticos, y que ese mismo porcentaje sea el que se encuentre debidamente representado tanto en Cámara de Diputados, como en Cámara de Senadores. Porque finalmente eso es tal cual…Diputados y Senadores tiene que fijar cual es el mosaico del voto que tuvo la ciudadanía, entonces sí es un tema muy importante. Yo creo que estaríamos dispuestos a verificar cual es el porcentaje, sin embargo, te repito, hay que ver que la única intención no sea disminuir a la oposición y erradicarla”, enfatizó.

Finalmente, la panista reconoció que la gente ya está harta de los servidores públicos que no son cercanos, que no regresan a sus municipios o distritos una vez que obtienen el cargo; agregó que existe un amplio margen de personas que no conocen a sus diputados locales o federales, incluso a sus Senadores, pues muchos les pidieron el voto y no regresaron más.

“Es nuestra obligación como servidores públicos el estar cercanos, el trabajar justamente, y el informar nuestro trabajo. Y creo que en esa parte la ciudadanía se vuelve cada vez más exigente con todos y cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que responder a esa responsabilidad y a esa obligación que tenemos con los ciudadanos”.

Por Alejandro Ávila