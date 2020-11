Cofepris alerta por falsificación de fármacos que se usan para COVID-19

México.- Actualmente existen diferentes formas de extorsión que los delincuentes utilizan, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga la modalidad en la cual se amedrenta a la víctima vía WhatsApp, bajo la amenaza de que distribuirán fotos suyas con contenido sexual si no se paga.

El pasado 15 de noviembre, una mujer que vive en la alcaldía de Gustavo A. Madero, denunció que recibió una foto presuntamente de ella con contenido sexual y audios de voz.

Foto: Web

La víctima agregó que más tarde recibió otro mensaje del mismo número, en el cual la misma voz le indicaba: «El día de mañana me voy a poner en contacto contigo y si no me llegas a contestar tu vida se va a ir a la chingada, oíste, necesito que me juntes una cantidad de dinero, lo que tu creas que valga tu dignidad mija, si no tu esposo, tu familia, tu patrón, tus compañeros de trabajo, toda tu gente te va a ver, allá tú, mañana me pongo en contacto contigo».

El número del que provino la extorsión fue el 5549694279 es por ello que los investigadores de la FGJCDMX adscritos a la Fiscalía de GAM-8 revisan si existen más casos relacionados con ese teléfono.

Con información de Excélsior