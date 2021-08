Colectivo denuncia la exdirectora del metro de la CDMX por homicidio

Ciudad de México.- El notario público Salvador Cosío Gaona, a quien en 2008 le falsificaron su nombre, firma y sello para tratar de presuntamente eludir responsabilidades de Ricardo Anaya en el entramado de una nave industrial en Querétaro, asegura que el panista es un “delincuente” y solicita a la Fiscalía General de la República (FGR) retomar la denuncia que presentó en su contra.

En entrevista, Cosío Gaona, titular de la notaría pública ocho ubicada en Zapopan, Jalisco dijo que le constaba que Ricardo Anaya cometió un delito:

El notario, quien ha sido Diputado federal y candidato a Gobernador de Jalisco y Presidente Municipal de Zapopan por el Partido Verde, acusó Anaya de presentar documentos apócrifos ante la Procuraduría General de la República para evadir su vínculo en la sociedad mercantil Manhattan Master Plan Development.

La compra-venta de la nave industrial se vio involucrado el notario Salvador Cosío cuando en 2017 se presentaron ante la PGR una serie de documentos con su firma y sello notarial en los que se daba cuenta de que algunos dueños de Juniserra S.A. de C.V, de la que Anaya era parte, ya no estaban en la empresa al momento de la venta a Manhattan Master Plan Development, declarada como empresa fantasma por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en febrero de 2018.

Es decir, en un intento por sacar de escena a los dueños y evitar la evidencia de su dependencia directa con Manuel Barreiro, quien tiene una orden de aprehensión por fraude, fueron presentados ante las autoridades federales estos documentos con sello del notario Salvador Cosío. En 2018 la PGR indagaba la compra-venta de la nave de Querétaro como un posible lavado de dinero y por eso querían deslindar nombres.

“Me entero por los medios que me señalan como parte de este delito y yo no he tenido mayor actividad notarial para Barreiro que una compra-venta de un inmueble, pero no relativo a esta sociedad llamada Manhattan Masterplant Development”