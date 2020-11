Colectivo pidió al Senado abrir mesa de diálogo sobre legalización de mariguana

CDMX. El rumbo que ha tomado la discusión sobre la legalización de la marihuana que se realiza en el Senado mantiene inconformes a varias organizaciones. Hoy los integrantes de Marihuana Liberación realizaron una movilización para mostrar su desacuerdo.

Los manifestantes marcharon de las instalaciones de la Secretaría de Salud al recinto de la colonia Tabacalera para pedir a los legisladores que escuchen su propuesta sobre la regulación del cannabis.

Advirtieron que el actual dictamen contempla una legislación federal y no nacional, como se manejó en la primera iniciativa (aprobada en marzo pasado). Además, cuestionaron el hecho de que no se maneja la entrada de recursos al sector salud y no incluye todos los beneficios de la cultura cannábica, por ejemplo, los ecológicos.

Apuntaron que si no se les da el espacio que solicitan se unirán al plantón que actualmente se encuentra en las inmediaciones del Senado, el cual está conformado, entre otros, por algunos representantes de colectivos pro mariguana.

Los integrantes de Marihuana Liberación criticaron los cambios referidos en el dictamen y la exclusión que las comisiones de Salud Justicia y Estudios Legislativos hicieron la semana pasada al aprobar el proyecto que, además, eliminó la regulación de los usos farmacéutico y medicinal del cannabis.

Cabe señalar que actualmente el Senado se encuentra en el periodo de prórroga que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para discutir y legislar sobre este tema. El plazo concluye el próximo 15 de diciembre.

(Con información de Eje Central)