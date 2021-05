Colectivo Solecito localiza nuevas fosas cerca de Xalapa, FGE está rebasada reclaman

Veracruz, Ver. – La desaparición de fondos federales para infraestructura y desarrollo social dejaron a la deriva a los municipios más pequeños del Estado de Veracruz, pues con esos recursos lograban anualmente compensar el poco recurso les destina el Gobierno Estatal, expresó el aspirante a la alcaldía de Veracruz por la alianza “Veracruz Va”, Miguel Ángel Yunes Márquez.

En entrevista expresó que, Ayuntamientos como el de Veracruz, que busca presidir, se han visto menos afectados, debido a que tienen un presupuesto alto, pero los municipios pequeños, que mejoraban sus ciudades con el ramo 33 de apoyo a infraestructura o los recursos de desarrollo social para el campo, han quedado totalmente vulnerables y sin expectativas de crecer.

Yunes Márquez reconoció que en el municipio de Veracruz existen dos temas puntuales en la zona rural, misma que caminó durante el fin de semana, salud y alimentación, por lo que de lograr salir victorioso, señaló que se construirán 5 módulos de atención médica en las localidades y 10 comedores comunitarios itinerantes.

“Todo de lo que he venido hablando son recursos municipales, no esperamos realmente mucho apoyo del Estado, no lo ha habido actualmente, no nada para los municipios del PAN, sino para ningún municipio del Estado, creo que el Gobierno Estatal no ha cumplido con su función de apoyar a los Ayuntamientos, entonces todo lo que estoy prometiendo es con recursos municipales”, culminó.