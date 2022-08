Colectivos de búsqueda anticipan exhumaciones en panteón Palo Verde

Xalapa, Ver.- El Ayuntamiento de Xalapa ya autorizó que se hagan exhumaciones en el panteón Palo Verde, pero falta que la Fiscalía General del Estado inicie los trabajos de peritaje para que sean identificados los restos que ahí se encuentran, dijo Victoria Delgadillo Romero, integrante del colectivo Enlaces Xalapa:

«Se ha pedido a la Fiscalía y tiene razón el alcalde, ellos ya dieron la autorización, pero no son quienes tienen que hacer el trabajo, tiene que ser periciales y muchas veces estamos diciendo que no nos permiten, pero no, no depende del Ayuntamiento, ellos ya dieron el permiso»