Colonias de Tuxpan no pueden seguir abandonadas: Everardo Gustin

Tuxpan, Ver.- El candidato independiente para la alcaldía municipal, Everardo Gustin, continúa su recorrido por las colonias y comunidades de Tuxpan, incluso poniendo mayor atención a aquellas que no han sido tomadas en cuenta por los gobiernos actuales.

Colonias como La Luna, El Retoño, Samperio y Barra Galindo, son algunas de las recientemente visitadas por el actual candidato, donde la población con hartazgo le ha hecho saber que están cansados de las promesas y el abandono en el cual se encuentran sus colonias.

”Tuxpan, no sólo es la zona turística que todos conocemos, los gobiernos se han dedicado a ver para otro lado, sin ponerle la mínima atención a la periferia. Las colonias no pueden continuar en el olvido, las calles se encuentran en pésimas condiciones, no cuentan con drenaje, banquetas, calles pavimentadas y les falta el agua de manera constante; Mi compromiso es regresar a cada rincón del municipio y traer soluciones concretas que tanta falta le hacen a la población”, comentó.

El actual candidato estuvo al pendiente de todos los comentarios de los vecinos, quienes además denunciaron el desacuerdo que tienen con los partidos políticos.

“Estamos fastidiados al ver que todos los partidos gastan cantidades de dinero extraordinarias en sus campañas de promoción, dinero que sale de los impuestos de todos nosotros, buscando convencernos de votar por ellos, ya no queremos más de lo mismo”.

Por último, en cada reunión Everardo Gustin puntualizó las ventajas de confiar en un candidato independiente, recibiendo la aceptación inmediata de los colonos, quienes le aseguraron que este 6 de junio respaldarán totalmente el proyecto independiente.

