Abortos: 18 mil 973 anuales en CdMex

El privilegio de la vida pese a contextos

En Veracruz pendiente reforma a código

Por Carlos Jesús Rodríguez

SI SE dividieran por años, la ciudad de México ha atendido desde el 26 de abril del 2007, cuando se despenalizó el Aborto en la capital del País, 18 mil 973 interrupciones legales del embarazo cada 12 meses, considerando que, de 2007 al 31 de Julio de este año, los servicios de interrupción legal del embarazo (ILE) han atendido a 227 mil 686 mujeres que decidieron no ser madres. Y es que solo la ciudad de México y Oaxaca –esta última desde el 25 de Septiembre de 2029- han aprobado la despenalización del aborto que mantuvo por años a infinidad de mujeres en prisión al recurrir a esa práctica (ilegal), ya fuera por abuso sexual u otra causa, y el tema viene a colación porque hoy es el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y de acuerdo a Jimena Soria, del área de Movilización Social del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), después de la Ciudad de México sólo en Oaxaca se ha logrado reproducir esa acción, aunque tanto a nivel local como federal se han presentado por lo menos 42 iniciativas en la materia. Como fuera, el aborto en México es legal cuando se da por ciertas circunstancias contempladas en la ley que se conocen como causales, y cada Estado del país determina cuáles de ellas acepta. En total, México tiene 8 causales por las que se puede abortar sin que sea considerado un delito: 1.-Cuando el embarazo es producto de una violación (en los 32 estados); 2.-Cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer; 3.-Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer; 4.-Si el producto presenta alguna malformación congénita grave; 5.-Si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer; 6.-Si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente; 7.-Cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo y, 8.-Por libre decisión de la mujer. En este último caso, “por libre decisión de la mujer”, puede realizarse solo dentro de las primeras 12 semanas, y solamente está permitido en la Ciudad de México donde los servicios de salud públicos, así como las clínicas privadas ofrecen la atención también a las mujeres que provienen de otros Estados de la república, o incluso de otros países.

APENAS EN Julio del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto que buscaba erradicar las obstaculizaciones legislativas en Veracruz en materia de interrupción del embarazo. Cuatro integrantes de la Primera Sala de la Corte rechazaron el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que se planteaba que la actual legislación del Estado es omisa, discriminatoria y violatoria a los derechos reproductivos de las mujeres. El proyecto proponía que el Congreso de Veracruz modificara los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, incluir la causal de riesgo para la salud de la mujer y eliminar el plazo de 90 días para la interrupción en casos de violación. Al expresar su voto en contra, la ministra Norma Lucía Piña Hernández señaló que la interrupción del embarazo en Veracruz sí “está regulada”, por lo que dijo no compartir el concepto de “omisión legislativa” en el amparo interpuesto por organizaciones civiles, feministas y defensoras de derechos humanos, por lo que “no existe un mandato que obligue a los legisladores a regular de forma específica. La Corte incurriría en activismo judicial que desbordaría sus facultades constitucionales (…) No me pronuncio en cuanto al fondo de la constitucionalidad de las normas; voy en contra del proyecto por el tratamiento que se le da”, enfatizó. Otra más, la ministra Margarita Ríos-Farjat –de corte morenista- también se pronunció en contra del proyecto, alegando que no hay omisión legislativa porque la norma sí existe.

PERO, ¿QUE planteaba el proyecto del ministro amlista, Juan Luis González Alcántara Carrancá?: reconocer que el Congreso de Veracruz fue omiso y que tiene la responsabilidad de reformar el Código Penal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, por causal de salud y sin plazos en casos de violación, tal como establecen las leyes en la Ciudad de México y Oaxaca. Esa exigencia viene desde 2016, cuando organizaciones civiles solicitaron una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado en Veracruz, donde a las mujeres se les restringe la interrupción del embarazo por causales como violación o riesgos para su salud. Pero el Código Penal local establece que el aborto solo podrá ser practicado en los primeros 90 días de gestación. El propio gobierno de Veracruz había aceptado las recomendaciones hechas en este sentido por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), sin embargo, a la fecha, no ha reformado su Código Penal.

LO CIERTO es que los abortos o interrupciones legales del embarazo en la ciudad de México parecieran un deporte. Y es que en 12 años, 227 mil 686 mujeres de la capital del País y de otros 6 Estados han acudido a ejercer ese derecho, y los casos más notables corresponden al Estado de México (61 mil 18), Puebla (mil 438), Hidalgo (mil 259), Morelos (881) y Jalisco (564), de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud capitalina. De todas a quienes les fue practicado un aborto, 45.9 por ciento reportó tener entre 18 y 24 años y 23.4 reportó edades entre 25 y 29 años. Solo el 4.89 por ciento dijo tener entre 15 a 17 y 0.72 por ciento entre 11 y 14 años, lo que pone en evidencias la orientación sexual que deberían brindar las escuelas y universidades.

NUNCA ESCRIBIMOS o analizamos en tercera persona, pero esta vez y por este conducto hago un reconocimiento a mi señora madre por permitirme el privilegio de la vida, y permitírselo a mis hermanos pero, además, doy gracias al Ser Supremo por permitirme seguir disfrutando de la autora de mis días. Sabemos que hay muchas situaciones que mueven a la mujer –en muchas ocasiones inducidas por varones irresponsables- a terminar con la vida de un ser que apenas se gesta en el vientre de una madre, pero siempre defenderemos el derecho de todo ser que se incuba a ver la luz primera y la última cuando lo defina el creador. No discutiremos ni estaremos en contra de mujeres que han sido violentadas y que no desean traer al mundo a seres que no deseaban, aun cuando muchas terminan aceptándolo, asumiendo que la condiciones del ser humano son disímbolas, sin embargo, la vida debe ser sagrada y todo ser debería tener el privilegio de conocer la grandeza del mundo a pesar de las dificultades económicas, en materia de seguridad, salud, educación y oportunidades que hoy se viven, aunque con todo y ello, bien vale la pena vivirlo, que al fin de cuentas, cada cual encuentra la felicidad a su manera. Así de simple. OPINA [email protected]

Esta es opinión personal del columnista

Te puede interesar: ‘Aborto legal’, pintan feministas en la Catedral de Xalapa