Amor Apache, Verde-Morena.

LAVADEROS.

Por El Tlacuilo.

Tirante, fuerte y dura (sin albur) definen desde el Partido Verde la negociación con Morena rumbo al proceso 2021.

Hay evidencias de ello; pues mientras que el fin de semana corría el rumor de que la alianza ya se había caído totalmente, conforme fueron pasando los días se han ido afinando los datos; hasta ayer el asunto estaba en que la coalición continúa para las diputaciones pero para las alcaldías ambos partidos van por su lado; así lo informó claramente el Verde nacional mediante un comunicado.

Sin embargo aún quedaría una ventana que da posibilidad de alianzas en municipios muy concretos, ya que los dirigentes locales de ambos partidos podrían decidir de manera particular algunas candidaturas comunes; aunque si no hay un acuerdo nacional para los Ayuntamientos estaría muy difícil que sucediera, dada la naturaleza centralizada de Morena.

VERACRUZ VERDE SE DEFINE

Por su parte el Verde veracruzano envió ayer miércoles 19 de agosto, un comunicado con fecha del día 20; quizás con el ánimo de predecir el mañana o son fans de la película “Volver al Futuro”.

En el boletín anunciaron que efectivamente, ellos van a tener candidatos en los 212 municipios.

Marcelo Ruiz Sánchez presumió a su diputada, a sus quince alcaldes, además de sus más de treinta regidores; también se llenó la boca con el crecimiento exponencial de su partido en la entidad; puntualizó que en la última elección del 2017, el Partido Verde creció y obtuvo casi 200 mil votos, contra unos 70 mil de la última elección municipal del 2013.

Tiene razón Marcelo, pues el Verde ha sido quizás el partido que más ha crecido, no solamente a nivel local sino también nacional; lo ha hecho con seriedad y constancia en el trabajo; así que como la juegue seguramente será competitivo.

¡CARRETO A LAAAS REJAAS!

Se calentaron los ánimos en Actopan después de que el día de antier un grupo de gente bloqueara el Congreso exigiendo que se le entregue la alcaldía al alcalde suplente José Alfredo López Carreto; ayer le cayó la “policía” para hacerle efectiva una orden de aprehensión contra la que dice estaba amparado; los ministeriales se lo cargaron con todo y coche, pues al negarse a descender de su vehículo lo subieron a una grúa con rumbo directo y sin escalas a Pacho Viejo en donde le hará compañía a su síndica Jazmín Palmeros.

Recordemos que inicialmente Carreto renunció a fungir como alcalde, por lo que entró al quite el regidor Eduardo Carraza; pero luego José Alfredo se rajó y promovió su reinstalación tanto ante el Tribunal Estatal Electoral como la Suprema Corte de Justicia; ambas instancias le dieron la razón; pero tal parece que el asunto ha derivado en un pleito personal entre Cazarín y Carreto; y por lo que vemos cada vez se llevan más pesadito.

PALABRA NO CUMPLIDA DE CÉDRIC

Pues no, el Subsecretario de Infraestructura de la SCT, Cédric Iván Escalante Sauri no les cumplió a los constructores veracruzanos con los que a través de la diputada federal de Morena, Martha Olivia García Vidaña, agendó una reunión para el pasado lunes a las cinco de la tarde, que sería vía Zoom; pero la pospuso para el martes a la misma hora, ese día no solamente la canceló de nuevo, sino que también les hizo el fuchi porque según él son una minoría; el clasismo parecería que no cabe en la 4T, pero cupo.

La actitud del subsecretario encabronijó a la diputada Martha Olivia, que en micrófono abierto se la mentó a Cédrid, nos referimos a “la mañanera” del presidente López Obrador, en la que había citado la obra que desarrolla la AMIC, a la que él estaba ninguneando. “No son minoría”, defendió la diputada, que también le mentó su condición de representante popular al subsecretario fifí.

Lo que es kafkiano es que sea una mujer del estado de Durango y no una o uno veracruzano quién está dando la cara por nuestros constructores; pero bueno, para ellos vale de todas maneras.

ZAPATILLIZA

Educada pero directa, la diputada federal García Vidaña, integrante de la Comisión de Infraestructura puso barrido y regado al subsecretario Cédric: “Yo represento mayorías y minorías, pero si el presidente los toma en cuenta no son minoría” “Yo no utilizo esa expresión porque eso hablaría muy mal de mí” “si no es con usted pues tendrá que ser con el Secretario, pero alguien tiene que solucionar” “yo no sé de protocolos, lo único que quiero es que atiendan a la ciudanía, que dé la cara a la gente”; fue parte de la dosis que le aplicó la diputada al subsecretario federal; a quien por cierto en días pasado lo acusó el diputado federal de Morena, Ricardo Delsol Estrada, de ser quién maneja los moches en toda la SCT ¿Será que por eso está rehuyendo la reunión?

LA MILPA DEL AMOR

Juan Carlos Mezhua Campos, alcalde de Zongolica, ofrece las milpas de la región para que las parejas de visitantes tengan romance; asegura que él mismo de joven se metía a la milpa a “platicar” con las muchachas; que pobre mentalidad del polémico personaje al ofrecer “sus” milpas de hotelito de paso; quienes acepten saldrán todos ahuatados.

Zongolica es rica en cultura prehispánica, en flora y fauna del bosque mesófilo de montaña y de la selva mediana y alta; posee varias rutas turísticas, además de impresionantes lagunas y cascadas; pero bueno, a su alcalde para lo único que le da la mente es para ofrecer romanceo en los maizales, el que hambre tiene, en pan piensa.

