Ángel Álvaro Peña – AMLO sube a pesar de sí mismo

El fin de semana friolento, en las afueras del IMSS Orizaba, su fuente de trabajo, un grupo numeroso de médicos, enfermeras y personal de salud del Instituto (27), eran despedidos por sus familias, algunos niños con lágrimas en los ojos, despidiendo a su padre, que partían como la Caravana de la Heroicidad, rumbo al apoyo de los chilangos que viven contagios y contagios y sus hospitales están sin médicos ni camas ni oxigenación, una verdadera pandemia de crisis. Los diarios locales. El Mundo y El Buen Tono, dieron cuenta de esa despedida. Un niño con lágrimas abraza a su padre, Irving, cuando lo despide. Muchos les vemos partir en espera que las normas protocolarias y Dios los protejan y no se contagien, como ha ocurrido con tantos y tantos médicos y ojalá, llegando a Ciudad de México, ese Gobierno dela 4T los vacune de inmediato, para no jugársela. La delegada Célida Duque Molina y el representante sindical, Juan Carlos Perzabal, les dieron ánimos y desearon buena suerte, al acompañarlos. La Familia IMSS, al rescate de mexicanos y mexicanas. Buena escena de heroicidad. Qué tengan bien viaje y regresen a salvo.

Lo publicó el portal Plumas Libres. Según una encuesta (no especificaba cuál y dónde), mandada a hacer desde Palacio Nacional, donde las mañaneras a veces dan calambres, Morena perdería 14 de los 20 distritos electorales en Veracruz. Y los enumera: San Andrés Tuxtla, Zongolica, Cosamaloapan, Huatusco, Veracruz, Coatepec, Perote, Xalapa Rural, Papantla, Poza Rica, Boca del Río, Tuxpan, Tantoyuca, Orizaba y Córdoba. O sea, les dejan las migajas para que se entretengan. Lo que es un hecho es que el 6 de junio se juega la madre de todas las batallas. Y hay un número muy creciente que quiere que Morena no tenga la gran mayoría que ha tenido en el Congreso, que se han embuchacado todos los organismos autónomos y aún, no satisfechos, ahora quieren al INAI y no tardan el INE, para llegar quizá, en la temporada de elecciones presidenciales, a ver cómo toman el Congreso mexicano, donde, algunas veces a caballo entraban los diputados, como en la época de Oye tú, Francisco Villa, que dice tu corazón, aunque Villa solo entró a cuaco cuando tomó la ciudad de México y se encontró con Emiliano Zapata, para sentarse en esa silla presidencial que, decían, creaban almorranas y daba comezón en aquellito.

No se sabe, porque pocas veces publicitan los lugares adonde llega el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ni a qué hora llegaba ni a qué venía a esta región de las Altas Montañas. Unos aseguran que vino por la bendición del hermano del Arzobispo, Hipólito Reyes Larios, el buen alcalde de Mendoza, Melitón Reyes Larios, de cuna de capilla Sixtina y rezos todas las mañanas, y tardes y noches, porque si pierde el Congreso federal veracruzano, la zumba que le espera de Palacio será de órdago. En esta zona ha habido crímenes de comerciantes y el gobernador dijo que los resolverán. En una mañana donde los feminicidios no se detienen y Veracruz sigue ensangrentado. Con su careta anti Covid, se le vio junto al alcalde mendocino donde se fueron a hacer una guardia de honor por los Mártires de Rio Blanco, que ya nadie se acuerda de ellos. Al encabezar la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en la misma Mendoza, asegura que esos líos y crímenes obedecen a los cobros de piso. En la zona centro de Veracruz ocurre un asesinato cada 24 horas. Y la numeralia nos apunta a ser de los estados donde la maldad no se ha ido, ni los crímenes ni secuestros se han detenido. Esperemos que la visita arroje resultados positivos.

