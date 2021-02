Ángel Álvaro Peña-Malas cuentas de la 4T

*Día 10 de que las fuerzas invasoras del gobierno del Estado de Veracruz, dieron un cuartelazo a la policía municipal de Orizaba. 10 días y contando. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

La tarde del domingo comenzó a circular por las redes sociales, el doloroso accidente de aviación donde perdieron la vida seis militares, entonces me comuniqué con alguien que conoce de los vuelos. Y me soltó algunas tesis. Decían que estaban probando ese avión en Xalapa, era un Lear Jet de la Fuerza Aérea Mexicana, y los videos eran traumáticos, desde cuando un equipo de gente intentaba romper el parabrisas del avión, para poder rescatar a piloto y copiloto, que muy seguro ya estaban muertos. La Sedena y el presidente AMLO enviaron su comunicado y pésame a las familias y al Ejército. Y se piensa que desde que este gobierno entró en funciones, los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana no tienen vuelos, están en tierra cuando deben estar volando, porque la política de austeridad impidió que los secretarios y cualquier funcionario público tomen un avión del Ejército y vuelen en ellos, entonces estos aviones comienzan a deteriorarse, porque están hechos para volar no para estar en tierra. En fin, las hipótesis comienzan a aparecer, un video de alguien que lo filmó en tierra, se ve al avión tomando pista para despegar y no lo logró, y de allí el accidente y esas muertes. Descansen en paz.

LOS AVIONES

Soy un amante de los libros de la aviación. Me chuto todos los capítulos de National Geographic de los accidentes de aviones en el mundo, desde aquel choque en tierra entre dos aviones Boeing, en España, donde murieron 583 personas, el mayor del mundo entre un KLM y un PAN AM, al chocar cuando uno despegaba y el otro carreteaba en la pista. Otro que me impactó, fue aquel del copiloto de la Germanwings, que al salir el piloto al baño se encerró en esas puertas ahora hechas para que no entre nadie, y se fue a estrellar con 150 personas a bordo, un piloto suicida. Las líneas aéreas y la Administración Federal son muy cuidadosas, ahora mismo retiran de volar a los 24 aviones Boeing de United Airlines, cuyo avión en Denver comenzó a arrojar partes del motor. Hay muchos accidentes, pero hay otros que terminan en gloria, anoche mismo entrado en cosas de aviación, me puse a ver por tercera ocasión la cinta en Netflix, Sully, la historia de aquel piloto que terminó como héroe al amerizar en el Hudson, en Nueva York, el vuelo 1549 de la US Airways, un avión con 155 personas a bordo, amerizaje que terminó en la perfección y la cinta, interpretada por Tom Hanks, relata el paso a paso de aquel descenso, cuando unas aves entraron a los dos motores inutilizándolos y el piloto tuvo que usar toda su experiencia para bajar en ese bello rio Hudson. Buena cinta.

CORREO DEL INGENIO

A mi correo me llegó un mensaje de los inversionistas del nuevo ingenio en Tierra Blanca. Dice: “Buen día, con respecto a tu nota del ingenio de Tierra Blanca, hace año y medio compramos el terreno del que haces mención, desgraciadamente no hemos podido avanzar en el proyecto como quisiéramos, pretendemos construir una alcoholera y un ingenio para moler unas tres mil toneladas de caña. Tierra Blanca abastece 8 ingenios de la zona, expertos siempre nos dijeron que ahí es como la meca de la caña. El presidente siempre nos ha apoyado, así como su gobierno, incluso nos daba un terreno propiedad del municipio en comodato. Grupo Cantabrios ya tiene ingenio en Nopaltepec, Veracruz, y Calipan, Puebla, esta es una inversión de casi 500 millones de pesos, vamos a necesitar de todo el apoyo del municipio y de toda la seguridad posible. Vamos a hacer un miniparque industrial. Saludos. Fernando Jorge Canseco”.

