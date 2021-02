Ángel Álvaro Peña- Salgado sin gubernatura y a la cárcel

Cuando empezó la pandemia a nivel mundial y nacional yo creía, como el pendejo optimista que sería pasajera al igual que su pendejez; pero, empezaron a correr los días y más días con la consiguiente aparición de fallecimientos y lo peor empezaron a fallecer amigos, compañeros de trabajo en el IMSS, hospital regional y en el hospital de PEMEX, todas, todas muertes muy sentidas, todos menores de edad que yo; nunca ni en mis peores pesadillas llegue a pensar que esto sucedería, y siguió el paso de los días y la situación fue empeorando de mal en peor y no se veía ninguna salida.



Cuando se mencionó que se estaba trabajando en la investigación Y fabricación de vacunas pensé que eso llevaría años y mientras el número de defunciones seguía creciendo no a paso redoblado, si no a paso veloz, y el dolor por la pérdida de vidas humanas seguía creciendo acumulándose en nuestras mentes y nuestros corazones prendía veladoras por los fallecidos y por qué los enfermos lograran curación, compraba por cajas de 12 veladoras cada una, no miento no quería que cuando me llegara la horrible noticia no tuviera yo una veladora para prenderla y la luz guiara el camino del fallecido y encomendándole su alma a Dios y para pedirle por que los enfermos se curaran, una vez cuando prendí una veladora por que se restableciera un enfermo, éste ya había fallecido, así han ido pasando los días y ahí tengo mis veladoras suficientes.



Cuando llegaron a México las vacunas y se empezó a vacunar al personal de salud, vi que la ayuda estaba cerca y que si ya habíamos esperado casi un año debíamos de tener paciencia, uno o dos meses de espera creí que sería el plazo a esperar.



¡o sorpresa! al leer en el periódico la noticia “Ayer empezaron a vacunar en Coatzintla” Vicky y yo dijimos, “pronto nos hablaran”, hasta nos BAÑAMOS jaja, y ese día nos avisaron que nos presentáramos a las 16:00 horas, más rápido que inmediatamente nos subimos al carro y de Gutiérrez Zamora nos fuimos a Coatzintla, directo al centro de vacunación donde había mucha gente, dos filas largas y jóvenes poniendo todo en orden lo que nos impresionó fue ver tanta gente de edad avanzada, todos serenos, tranquilos, los que tenían acompañantes “jóvenes” para ayudarlos también todos tranquilos nada que ver con otras aglomeraciones en donde el bullicio y desorden siempre reina.



Dentro del Centro Social Coatzinteco la cosa estaba igual, muchos jóvenes “servidores de la nación”, enfermeros, enfermeras y unos médicos y también soldados que caminaban de aquí para allá, ni por asomo había desorden, se veía y se sentía la tranquilidad y serenidad que dan los años vividos y la conciencia de la importancia del acto que se estaba desarrollando para nuestras vidas.



Después de vacunarnos se sentía como si le hubieran quitado a uno una loza de encima, una sonrisa aparecía en el rostro y al salir del lugar como que caminaba uno mucho más joven de como cuando llegamos.



Cenamos y me dormí temprano, había sido un día de muchas emociones. Al día siguiente me llega la noticia “falleció Jaime Pérez por Covid en la Cd. De México”, lo conocí desde 1976, 45 años de amistad que la distancia y el tiempo nunca afectaron. Hoy voy a prender otra veladora para que la luz de esta misma guie su alma hasta Dios, fue un buen amigo y un buen prójimo; no creo que Dios no lo reciba. Hasta luego Jaime, mientras a seguirnos cuidando y como dice el padre nuestro: “hágase señor tu voluntad…”