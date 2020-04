Bisnes en tiempos de Coronavirus

Salvador Muñoz

Los Políticos

Unos a la pena; otros a la pepena… en una esquina de la avenida cercana a su casa que es mi casa, tiene días que instalaron dos puestos de Cubrebocas… no sé si sean “sucursales” del otro negocio que está a unos cuantos metros en medio del camellón, que ya tiene tiempo vendiendo además de ofrecer gel antibacterial, o si sea parte de la sana competencia de mercado. Lo cierto es que lo que a todas luces puede parecer una lucrativa oportunidad, no se ve que “les esté dando”, por dos razones:

1.- Cuando paso, veo cabizbajos a los vendedores… desganados… quizás por la temperatura o quizás por las bajas ventas…

2.- Sigo viendo a mis vecinos con la cara al descubierto…

Siendo positivos, quizás haya buenas ventas y todos los días, se abastezcan de nuevos cubrebocas… pero, ¡quién sabe! Aunque ahora que ya por fin el ayuntamiento de Xalapa dicta que en lugares públicos es obligatorio el uso de cubrebocas, las cosas pueden cambiar para estos vendedores…

Uno que sí tuvo un hitazo fue Moteles Xalapa… “¡Ya no voy a mandar a mi marido por la despensa… por eso regresa contento”. La expresión, de la senadora Xóchitl Gálvez, al momento de ser entrevistada en MVS Noticias sobre la Ley de Amnistía. Con eso se presentó la panista. Y es que minutos antes, con el fondo musical de “La Cita” (de Leonardo Favio, cantada por Galy Galiano), Luis Cárdenas citaba a Xalapa, Veracruz, entre su información… al principio, pensamos: ¿Ahora qué matanza, qué escándalo político, qué burrada? ¡No! Fue grato escuchar el comercial de Moteles Xalapa: “¡Sal de compras y regresa bañado a tu casa! (En Moteles Xalapa nos preocupamos por ti) Si tu único escape es salir al supermercado, ¡ven con nosotros!, danos tu lista y mientras tú disfrutas, nosotros te la llevamos a la puerta de tu habitación”. (Válido sólo Motel Cielo Good Luck y Hotel Cielo Concept Hotel, #QuedateEnMotelesXalapa, #ViveElFinDeLMundoEnMotelesXalapa)

Lo que pusimos en paréntesis fue la omisión que hizo MVS Noticias para no darles publicidad… sé que en un Motel (bueno, me han dicho) difícilmente se puede aplicar la Sana Distancia, pero más difícil es en estos momentos para muchos empresarios, mantener a flote sus negocios… ojalá Moteles Xalapa como muchos otros negocios de este giro, tengan muchos encierros y entierros, pero no como los que provoca el Coronavirus…

Guardando la debida sana distancia, encuentro a una vecina en mi paseo diario… trabaja en conocida tienda de ropa… anda preocupada y estresada. Su actividad en el trabajo era de trato directo con la gente: vender, platicar, convencer… creo que ya cumplió el mes de inactividad… espera que a finales de mayo vuelva a abrir la tienda porque ya no sabe qué hacer en la casa… se entiende, su actividad es de contacto directo… si bien hace estudios por línea, le sobra tiempo… le recomiendo Duolingo para aprender un idioma. Eso es lo que la mantiene estresada… lo que la tiene preocupada es sobrevivir con el medio salario que le pagan… y el temor de que si esto no levanta, la despidan. Por estas fechas en su trabajo, su fuerte está en el fin de cursos escolares, pero ahora, quién sabe, porque justo cuando las autoridades educativas anuncian que reinician las actividades escolares a principios de junio, las autoridades sanitarias anuncian a la vez que inicia la Fase 3 de la Emergencia Sanitaria, que implica muchas cosas, entre ellas, la lejanía a que a finales de mayo abran de nuevo la tienda de ropa…

Voy para un mes que no le meto gasolina al carro… la mujer igual tenía rato que no lo hacía, hasta ayer… me platica que mientras esperaba el abastecimiento, el despachador se le acercó y le ofreció venderle una botellita de gel antibacterial de aproximados 100 ml por 25 pesos. A la Mujer se le hizo raro este ofrecimiento, cuando por lo regular le exponen aromatizante o aditivo para la gasolina, lo que para el despachador, con sus ventas, no sólo obtiene comisiones, sino puede accesar a horarios donde quizás obtenga mejores propinas. Cuando la Mujer ve el Gel Antibacterial, observa la marca: Ferche… lo dicho… unos a la pena, otros a la pepena… bisnes son bisnes. en tiempos del Coronavirus.

