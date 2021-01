Bruno Venegas – ¿Por qué la economía no va a mejorar en 2021?

Domingo pasado, el tuiter del presidente AMLO sorprendió a propios y extraños. Anunciaba que tenía Covid, como un día lo tuvo Trump, y que dejaba a la Cordero, que no quita lo pecados del mundo, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, al frente de las mañaneras, su templo de comunicación, su púlpito mañanero, según ordena la Constitución mexicana en su Artículo 84, ante la ausencia del presidente. Al instante, en tuiter, donde se dan las grandes batallas por la patria, salieron los Hunos y los Hotros (Unamuno), los críticos que le deseaban que pronto lo recibiera San Pedro y quienes le apoyaban para que librara la batalla. Unos no le creían, decían que era tongo porque había caído en las encuestas y el INE lo traía corto por sus palpitaciones mañaneras. Los opositores oficiales, los del PRI, PAN y PRD y personajes de la política, le deseaban pronto restablecimiento. No hay más que agregar. Irse a los tuiters para leer a unos y otros termina a uno por volverlo loco. Bien lo decía la escritora Ángeles Mastreta: “Pasar por twiter diez minutos, requiere cinco horas de silencio para recuperarse”. El presidente está fuerte, dijo la Cordero, y habló con Putin, que no es putin, es bien canijo, para eso de las vacunas. En las redes los memes se sublimaron. Unos muy chistosos, los mas de risa. Una mayoría, culparon al mismo presidente por no usar cubre bocas, como Trump, y no cuidar la sana distancia y ahora Gatell, el sepulturero, carga parte de esa culpa donde un libro lo despedaza: “Un daño irreparable”, la criminal gestión de la pandemia en México, de la doctora Laurie Ann Ximenez-Fyvie, jefa de laboratorio de genética molecular de la UNAM, que habla de las atrocidades y el descuido de Hugo López Gatell, cuya foto aparece en ese libro de Planeta, que ya circula en las redes y en las librerías. Ahí está en su pandemia el presidente, lo tocó el maldito virus. Qué se reponga pronto.

AQUEL MARIO DE LOS ANGELES NEGROS (+)

El maldito Covid cobró la vida del guitarrista y casi jefe de Los Ángeles Negros, Mario Gutiérrez, a sus 71 años, fundador de ese grupo chileno extraordinario. Les conocí hace añísimos, allá por los años 70s, cuando Yo Mero tenía el contrato de exclusividad de ellos para Veracruz. Y alguna vez llegaron aquí al Casino Moctezuma, eran tiempos de Echeverría cuando una turbamulta enardecida quemaba la puerta ancestral de ese casino y tuvimos que suspender, a la mitad, la presentación del gran Germaín de la Fuente y del grupo. En el hotel Mocambo de Veracruz, dieron su gran show y alegraron a los jarochos. Y me acordé del tiempo que se separaron. Lo cuento. Veníamos de gira de Tierra Blanca, donde actuaron y antes llegaron a la casa de mi padre, a tomarse unos tequilas y mi padre, que rasgaba la guitarra clásica, acompañó a Germaín con una canción de las suyas, que cantó en la sala de la casa terrablanquense. Al regreso, en el camión de la gira, Mario me dijo que se iban a separar. Ya no se soportaban, ni ellos a Germaín, que era la verdadera estrella, ni Germaín a ellos, y me puso un casete de quien lo iba a suplir. Le dije: ‘Mario, ese es un imitador. Otro Germaín no lo van a encontrar’. Y no lo encontraron. Tomaron diferentes caminos y allí fueron ambos, puebleando y cantando dónde se podía. Pero la historia de aquellos éxitos, como: Y Volveré, Murió la flor, A tu recuerdo, Tanto adiós, Déjenme si estoy llorando, Mi niña y Si las flores pudieran hablar, son temas que se seguirán cantando por años, porque ese grupo chileno dejó un testamento musical, hasta ahora. Descansa en paz, Mario apreciado. Seguro allá estás tocando junto al Patrón.

