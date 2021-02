Carlos Jesús R. – Falaces cifras de la delincuencia en Veracruz

POR SI ACASO…

*Pobreza se acentúa por CoVid19 y desempleo

*El 2021 pinta peor que 2020 en criminalidad

SI 2020 no fue, precisamente, un año de bonanza para los mexicanos dado el surgimiento del CoVi19 que no solo trajo muerte y contagios sino cierres de negocios, desempleo, cancelación de clases presenciales, pobreza, desplome de ingresos por turismo, venta de crudo, producción y exportación de otros productos y, de paso, una cerrazón de los gobiernos morenistas que se rehúsan a respaldar al quebrado comercio y la industria –en todos su rubros-, obligándola a cumplir obligaciones Fiscales y prestaciones laborales, 2021 no pinta mejor debido a los visos de extrema violencia ante la pérdida de fuentes laborales, y contra todo pronóstico de las autoridades de Seguridad del País –que al igual que las de Veracruz buscan tapar el sol con un dedo-, tan solo en el mes de Enero se registraron un promedio de 76 homicidios dolosos por día en todo el País, lo que da un total de 2 mil 379 durante todo el mes, por lo que seguir con ese rango el año en curso terminaría con 28 mil 548 muertos o más, ya que la tendencia va al alza. Las cifras de Enero representan un aumento del 0.12 por ciento con respecto al mismo mes de 2020, cuando se registraron 2 ml 376 víctimas de ese delito. Comparado con el mismo mes de 2019, en el que murieron 2 mil 326 personas por homicidio doloso, el incremento en 2021 es de 2.2 por ciento. En ese tenor, sigue la marcada tendencia al alza desde el año antepasado, y Guanajuato es la entidad con más víctimas con un total de 327 muertos, seguida de Michoacán con 203, Jalisco con 194 y el Estado de México con 172. La Ciudad de México se ubica en la quinta posición, con 85 homicidios dolosos registrados durante Enero pasado, y lo curioso es que no se considere a Veracruz con 132 crímenes dolosos, y peor aún, se ofenda la inteligencia de la sociedad argumentando que van a la baja. Y es que si el reporte del SESNSP se elabora con base en la información diaria que proporcionan las fiscalías estatales, además de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, lo más sensato es pensar que al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) lo está engañando el Gobierno de Veracruz, porque lo registros son claros: 132 crímenes dolosos, y no como engañaron al titular del organismo Leonel Cota Montaño que solo vino a levantar la mano al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y no a enterarse de los datos duros.

POR ELLO, 2021 no será un año fácil, pues a la violencia se agrega el aumento al precio de los alimentos y el incremento del desempleo, lo que puede llevar a revueltas sociales. Y es que científicos del centro de estudios de Nueva Inglaterra especializados en Teoría de Sistemas Complejos advierten que el hambre y la necesidad que traerán esos factores aumentarán el riesgo de enfrentamientos intestinos. Lo más preocupante es que no es la primera vez que lo pronostican, y anteriormente acertaron. En México se han perdido más de 1 millón y medio de empleos –hay quienes dicen que son más de 2.5 millones-, y no hay visos de recuperación a corto plazo ya que la vacuna para prevenir el CoVid19 sigue llegando a cuentagotas.

Y SI la violencia estuvo imparable en Enero, al iniciar Febrero los actos de barbarie no se han hecho esperar: en Minatitlán, por ejemplo, dejaron dos cuerpos en la batea de una camioneta Toyota con reporte de robo que estrellaron contra el restaurante “La Estación” ubicada sobre la carretera Transístmica en la colonia Nueva Mina propiedad del empresario Nicolás Ruiz Roset, quien actualmente figura como candidato a la alcaldía de este municipio, aunque se desconoce si se trata de una amenaza en su contra. Uno de los cuerpos ya fue identificado como Galdino López B. Pero hay otros casos que hasta la mañana del martes 2 sumaban 7, ya que en el Veracruz color de rosa del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue encontrado el lunes en Cardel el cuerpo de conocido empresario propietario de bares en aquella zona. El cadáver estaba en bolsas negras a orillas de la carretera federal Conejos-Huatusco, y de acuerdo a sus familiares tenía varios días privado de la libertad, concretamente desde la noche del jueves 28 de Enero cuando fue sacado de uno de sus locales ubicado en la calle Independencia. Ayer, también, en Sayula de Alemán fue localizado el cuerpo sin vida del profesor Cándido Clemente Secundino que se encontraba desaparecido desde el pasado viernes; el varón habría sido asesinado a golpes y su cuerpo dejado a un costado del campo de fútbol de esa población.

Y SOLO para desmentir las falaces cifras ofrecidas por el Gobierno del Estado al SESNSP, basta señalar que la noche del lunes dos hombres fueron asesinados en Rafael Delgado cuando se encontraban afuera de un domicilio ubicado en la avenida 2, entre calles 10 y 12 del primer barrio. Los masculinos fueron sorprendidos por sujetos desconocidos que llegaron a pie a unas cuatro cuadras del Palacio Municipal, mientras que en Martínez de la Torre, una persona del sexo masculino fue ejecutada de varios impactos de bala sobre la carretera federal Libramiento, a la altura de la báscula San Manuel. Se trata de un joven de alrededor de 30 años de edad identificado como Alfredo B-, baleado cuando conducía su vehículo Volkswagen de color rojo con negro, matrícula 539-ZVX, mientras que en Tres valles se reportó una fuerte persecución y balacera, y como consecuencia un aparatoso choque sobre la carretera federal 145 Tinajas-Cd. Alemán, en el tramo Tres Valles, a la altura de la comunidad de Las Yaguas con saldo de un ejecutado. Este martes no podría ser la excepción con un ensabanado –hasta la mañana de este día- en Nogales sobre la calle Zaragoza de la colonia Los Fresnos. Se trata de un cadáver con visibles mientras de tortura.

LA VIOLENCIA se quiera o no aceptar, está relacionada con el choque de grupos delincuenciales que se disputan las plazas, con el cobro de piso o extorsión no pagada, y por supuesto, el desempleo y la pobreza –lo cual no quiere decir que los pobres sean delincuentes, sino jóvenes que aprovechando esa condición son enganchados por organizaciones delictivas-. A México, al paso que va, solo le queda la esperanza de las remeses que por fortuna van al alza, a tal grado que entre Enero a Diciembre pasados sumaron 40 mil 607 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 11.44 por ciento con respecto a 2019. Se trata del mayor incremento desde 2017, cuando aumentaron más de 12 por ciento. Solo en Diciembre las remesas ascendieron a tres mil 661 millones de dólares, 17.4 por ciento más que en igual mes de 2019, y si no fuera por esos envíos, México sería un verdadero infierno, peor aún al que se está viviendo en todos los ámbitos. OPINA carjsus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Carlos Jesús R. – Camioneta usada en masacre estaba incautada