Carlos Jesús R. – Hay irregularidades por 67 mil 498 millones: ASF

*Día 9 de que las fuerzas invasoras del gobierno del Estado de Veracruz, dieron un cuartelazo a la policía municipal de Orizaba. 9 días y contando. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

A Tierra Blanca parece que este tiempo de la pandemia le cambia la vida. Tiene su alcalde, Patricio Aguirre Solís, una buena suerte y buena mano, alcalde panista ha resultado un buen presidente y se cree que repiten en elección por su partido, el PAN, la gente anda contenta. Hace no mucho se detonó el asunto del pozo petrolero, con el descubrimiento del Ixachi 1, que en realidad no se sabe si ha sido un detonador para el empleo, y decían que íbamos a ser como Arabia Saudita y nos quedamos como Cojinillo. Pero ahora sí llegó la buena, el Grupo Cantabria de Puebla, con sus empresarios inversionistas y al frente, Estefan Hallier, dijeron que Tierra Blanca tiene terrenos buenos pero sobre todo gente talentosa y trabajadora (yes) llegaron, escogieron esos terrenos y los compraron y llamaron al alcalde a que les diera la bendición, que no el dinero, pues van a poner un ingenio. El alcalde llegó y los bendijo y dijo que todos los permisos estaban listos. Aportarán 500 millones de pesos y hablan de muchísimos empleos. Este grupo son dueños de un ingenio en Puebla y otro en Nopaltepec (tierra sagrada), o sea que no vienen a experimentar. Van a convertir esa zona, de la Loma, comunidad del Huaco, a veinte minutos del pueblo (hagan de cuenta Nueva York a Queens), sitios cercanos, en un ingenio perrón, moderno. Tierra Blanca siembra tan buena caña, que hace años surte a los ingenios de Oaxaca y Veracruz, y ahora tendrán uno a la mano. Excelente. Bienvenidos inversionistas. Leído en Crónica Tierra Blanca.

FIN DE SEMANA DE AUSENCIA

Hay fines de semana que no se encuentra la noticia, ni la encuentras aunque le hagas al Ampudia que todos llevamos dentro, entonces vamos a la imaginación o al recuerdo, como este relato que hoy comparto aquí, cuando uno visita otros sitios, cuando se podía viajar y no había pandemia, no había coronavirus, se podía uno ir cada equis tiempo a la frontera y cantar la de Juan Gabriel: A mí me gusta muchos estar en la frontera, volar por Viva Autobús a Reynosa, Tamaulipas, llamar a Silvia, la amiga que presta servicio de taxi en Mc Allen y llevarte al hotel texano donde se disfruta la vida y la buena comida y el shopping en Mercedes, un Mall al aire libre, donde alguna vez vi un campo de algodón y me bajé a cortarlo, a la pizca porque el algodón solo lo había visto en Farmacias del Ahorro, te queremos bien. Ahora eso no se puede, Silvia me dice que no dejan pasar por tierra, hay que ir a Ciudad de México y volar en un Aeromar directo a Mc Allen, sacar tu análisis de Covid y regresar por Reynosa a Veracruz, pero eso es mucho lio. Aguardo un tiempo a que lleguen las vacunas, pues me dicen que allá pronto las pondrán en Walmart y todas las tiendas de autoservicio, Papá Biden vacuna a dos millones de americanos y mexicanos a diario. Y encontré a Facebook.

EN EL GLACIAR PERITO MORENO

Facebook me recordó, que hace algunos años anduve y andé, por el Glaciar Perito Moreno, en Argentina, bueno en la provincia de Santa Cruz. No está tan cerca, para ir a ese glaciar, que es Patrimonio de la Humanidad, recuerdo que tomamos un vuelo de tres horas de Buenos Aires hacia Ushuaia, llegar al Calafate, tierra del presidente Kirchner (+), y allí pernoctar un par de días para que al otro una tour te lleve a ese monumento de la Naturaleza. El Calafate vive del turismo, tiene buenos hoteles y excelentes restaurantes con comidas típicas, los mejores cortes de carnes y el cabrito. Poco antes de llegar, una bella guía nos dijo que a la siguiente curva se le llama la Curva de los Suspiros, y ya no nos dio más explicaciones. Lo vimos cuando al tomar esa curva y salir de ella, los pocos que íbamos en esa camioneta, unas 15 personas, lanzamos más que un suspiro, un wow de emoción. Ver esa mole de hielo, que año con año suelta toneladas y que, al pararse enfrente o tomar el barco turístico que te acerca, uno oye como bombazos cuando van cayendo esas toneladas de hielo. Una maravilla, que Facebook me recordó.

