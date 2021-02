Carlos Jesús R. – Se “va” Vicencio con Haces, aliado de AMLO

POR SI ACASO…

*Deja en la orfandad a Fabiola Vázquez y otros

*AMLO-Haces: hermanados por traición al PRI

GONZALO VICENCIO Flores se va de la Cuarta Transformación, aunque nada mostrenco buscará refugio en un partido aliado del Presidente Andrés Manuel López Obrador como lo es Fuerza por México fundado en 2019 por Gerardo Islas Maldonado, antiguo miembro del Partido Nueva Alianza (que se la jugó con MoReNa en el 2018) y por Pedro Haces Barba, líder sindical y exsenador del partido Movimiento Regeneración Nacional y cercano al Jefe de las Instituciones Federales, a tal grado que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México –que dirige- viene siendo una especie de sector obrero de la Cuarta Transformación. Haces tiene una particularidad con AMLO: ambos fueron integrantes distinguidos del PRI, este último dirigente Estatal en su natal Tabasco, mientras que el primero fue militante desde 1981 donde ocupó los cargos de consejero político en la Ciudad de México y presidente de la Comisión de Financiamiento del Comité Directivo Estatal en la misma Entidad en 2013. También ocupó los cargos de subsecretario en la antigua Secretaría de Pesca, y como líder sindical fue secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, Vigilancia, Traslados de Valores, Manufacturas de Equipos de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, Similares y Conexos de la República Mexicana, y secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, hasta que en 2018 decidió embarcarse en MoReNa, siendo electo senador suplente, mientras que Germán Martínez Cázares era el propietario; cuando éste pidió licencia al cargo para ser director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Haces asumió la senaduría el 4 de Diciembre del mismo año donde fue presidente de las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Radio, Televisión y Cinematografía, pero el 22 de Mayo de 2019 cesó en el cargo de senador al reasumir el puesto Martínez Cázares tras su renuncia al IMSS.

PUES BIEN, al partido de ese personaje se va Gonzalo Vicencio Flores, que solo jugó con los sentimientos de Fabiola Vázquez Saut, la multipartidista política sureña que lo mismo ha estado en el PRI, PAN o en el instituto político que la lleve al poder a cambio de unos pesos, consciente de que la lealtad no es, precisamente, la condición de esa familia, muy diferentes al padre de ese clan, Cirilo Vázquez Lagunes que era hombre de una sola pieza, siempre leal a sus convicciones y amigos. Apenas el pasado 27 de Enero, Gonzalo Vicencio fue a sonsacar a Vázquez Saut a su rancho El Mangal en Acayucan donde le ofreció hacerla alcaldesa si se pasaba a MoReNa. La ex munícipe se sintió tocada por los dioses al suponerse indispensable, y le abrió las puertas a la Cuarta Transformación haciendo un mitin al interior de la propiedad que fue el epicentro político de su padre, y posteriormente una comilitona, y toda iba viento en popa hasta que de pronto a Vicencio Flores le cortaron las alas. Le echaron montón Cuitláhuac García Jiménez, su antiguo aliado y protector, y el superdelegado de programas sociales, Manuel Huerta, y aunque era apoyado por Mario Delgado Carrillo terminó por sucumbir al ser denunciado de que pretendía imponer como aspirantes a alcaldes y diputados a ex duartistas, ex priistas y ex panistas –algunos con señalamientos de corrupción-, y como no le permitieron semejante absurdo hizo su berrinche y amenazó con renunciar llevándose sus canicas, suponiendo que con esa presión le rogarían que se quedara, pero fue contraproducente: le tomaron la palabra.

POR ELLO descobijado, decidió sumarse a los aliados de Andrés Manuel López Obrador, en este caso Fuerza por México, y en ese tenor no se descarta que sea llevado en alguna lista plurinominal a una diputación Federal o local, aunque se ignora qué pasará con Fabiola Vázquez y su parentela a quienes ya no desean en ningún partido por esa condición tan similar a la del escorpión (hay que leer la fábula de la Rana y el Escorpión, de origen desconocido aunque atribuida a Esopo que relata –a groso modo- cuando el escorpión le pide a la rana que lo cargara para cruzar el río y la rana le respondió desconfiada -¿cómo sé que no me picarás?, y el escorpión le respondió: porque haría que ambos nos ahogáramos. La rana aceptó convencida, pero a la a mitad del río el escorpión picó a la rana, y está sorprendida preguntó moribunda al artrópodo ¿por qué me has picado si los dos vamos a morir?, y el escorpión respondió: -porque esa es mi naturaleza).

VAZQUEZ SAUT vio en MoReNa la posibilidad de seguir traicionando –porque esa es su naturaleza-, y se embarcó en la aventura que terminó naufragando, y ahora Vicencio renuncia a la Secretaría General en funciones de Presidente Estatal de MoReNa, y deja viudas en el camino, pero como su condición también es la deslealtad, poco le importa, aunque ha corrido invitaciones a sus seguidores para que renuncien al Movimiento de Regeneración Nacional y se sumen a Fuerza por México. Por lo pronto, Elizabeth Morales García –que comenzó a seguirlo- ya dijo que no se sumará al instituto de Pedro Haces, y que está muy satisfecha con que Ricardo Ahued Bardahuil sea el candidato de ese partido a la alcaldía de Xalapa. Porque a decir verdad, nadie deseaba que las diputadas locales y Federal fueron postuladas, pues para nadie es secreto el uso que han hecho del poder para beneficiarse y beneficiar a sus familiares. RESPECTO A Pedro Haces, en Enero de 2019 la organización “Fuerza Social por México” comunicó al Instituto Nacional Electoral (INE) su intención de constituirse como partido político nacional. Para obtener el registro, la agrupación debía obtener 250 mil militantes y realizar 20 asambleas estatales con al menos 3000 militantes en cada una. La organización afilió a 345 mil militantes y realizó 26 asambleas estatales, pero el 4 de Septiembre de 2020, el INE decidió rechazar la solicitud de la agrupación de constituirse como partido político por considerar que había quebrantando la norma que prohíbe a los sindicatos incorporar a sus agremiados a un partido, debido a que se registró la afiliación corporativa de miembros de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), dirigida por Haces Barba. En respuesta, el presidente de la asamblea nacional de la agrupación, Gerardo Islas Maldonado declaró que no existía afiliación corporativa, y anunció que impugnaría la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y el 14 de Octubre de 2020 el Tribunal Electoral determinó avalar el registro de Fuerza Social por México como partido político nacional por considerar que el INE no había acreditado por completo la participación del sindicato en la conformación del partido, decisión en la que se observa la mano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como se observó en el descalabro de Margarita Zavala y Felipe Calderón con México Libre. En fin, ese es el cambio, las lealtades y vendettas en estos tiempos. OPINA carjesus30@hotmail.com

