Carlos Jesús R. – Vacunas: la gran simulación de la cuatro T

*La “nueva Cepa” de Coronavirus no podrá viajar

*Ordenan investigar a SSP por agravios a panistas

HA SIDO motivo de mofa o escarnio social en redes la ocurrente declaración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez al referir que la nueva cepa del Coronavirus detectada en Inglaterra, más contagiosa, incluso, que el CoVid19, no hay riesgos de que llegue a Veracruz, ya que no contamos con un aeropuerto que reciba viajes desde el Reino Unido, y vaya que con esa postura el mandatario debería ser propuesto para el Nobel al mayor ocurrente de los ocurrentes, o el Pulitzer al Gobernante más desinformado o ingenuo, porque con semejante “idea grandota”, uno se imagina como el nuevo virus recargado, con maletas en mano se baja de un avión para venir a contaminar el Estado, e incluso toma un taxi del aeropuerto a la ciudad y el primer afectado resulta ser el taxista, y de ahí se sigue esparciendo su veneno. Pero qué bueno que a Veracruz no llegan viajes de Inglaterra, como dice el Gobernador, y que lástima que el Estado no sea una isla rodeada de océanos, aislada por completo de otros Estados del País y de otras naciones, en suma, protegido –como los castillos medievales- por lagunas repletas de feroces animales marinos capaces no solo de impedir el paso de los enemigos sino, incluso de los virus cualquiera que estos sean. Vaya que nuestro Gobernador es inteligente, e incluso para no andarse con rodeos a la Fiscalía General de la República la llama Fiscalía General del Estado, y solo falta que le reclame a Alejandro Gert Manero el autodenominarse titular de la primera cuando la jefa es ni más ni menos que doña Verónica Hernández Giadans, la mujer que para acentuar su valentía y liderazgo se hizo presente en un evento empistolada, vestida de negro –como si fuera la hija del legendario “charro negro”, y con una bellísimas y caras zapatillas, faltándose solo el látigo-.

PERO BUENO, los dislates de García Jiménez, lo hemos dicho hasta la saciedad, son producto de su negativa a leer, algo que ha reconocido en público y privado. No lee diarios, revistas, portales, y los noticieros televisivos le aburren y termina por cambiarle a las caricaturas, y de las redes sociales que solo lo tunden refiere no desea saber nada. Por eso gusta aislarse, introducirse a una burbuja de cristal y dejar que ruede el mundo y se maten entre sí, o como decía José de Espronceda en su “Canto a Teresa”: Truéquese en risa mi dolor profundo…Que haya un cadáver más ¿qué importa al mundo?. Lo que tal vez ignora el mandatario puesto que ni por asomo hojea las páginas de algún matutino, es que la nueva cepa de coronavirus ya fue detectada en Tamaulipas en una persona que voló de la Ciudad de México procedente de Holanda, y que podría ser no el primero ni el último caso ya que en Nuevo León se estudia a otro paciente. Nadie le ha dicho que ese virus es altamente contagioso, y que las personas que volaron o viajaron al lado de los contagiados por, consiguiente, ya podrían estar infectados y acaso no lo saben, y en ese tenor siguen contagiando en una cadena interminable como sucedió con el CoVid19 que a la fecha ya rebasó los 170 mil muertos, cuanto Hugo López Gatell, en el peor de los escenarios hablaba de 60 mil, y de contagios que ya van casi 1 millón 600 mil afectados.

PERO EL Gobernador asegura que Veracruz no tiene de qué preocuparse con relación a la nueva cepa, porque no se cuenta con aeropuertos que reciban pasajeros provenientes de Inglaterra (ahh bueno). “No tenemos aeropuertos con esos vuelos internacionales, ni de Europa directamente ni de Inglaterra, entonces ellos pasarán por otros filtros antes de llegar a Veracruz” (como pasaron los que ya fueron detectados en Tamaulipas y Nuevo León, como si los filtros mexicanos fueran tan eficientes y el Presidente López Obrador tan preocupado). El Coronavirus al igual que otras cepas se expande mediante el contacto, la saliva, lugares infectados y no sanitizados, y su expansión es muy rápida ya que no se tiene conocimiento si cerca de nosotros existe algún afectado, sobre todo asintomáticos. Por lo pronto, y ante la gravedad del problema, no obstante ufanarse de que el Estado había alcanzado el foco epidemiológico verde, García Jiménez se vio precisado decretar una nueva Alerta Preventiva por Covid19, del jueves 14 al domingo 17 del presente mes en los municipios de Actopan, Cazones, Espinal, Gutiérrez Zamora, Orizaba, Papantla, Poza Rica, San Rafael, Tecolutla, Tihuatlán, Veracruz y Xalapa, con filtros sanitarios y regulación para disminuir la movilidad y aglomeraciones en el centro de las ciudades, al tiempo que exhorta a presidentes municipales a vigilar que los comercios den cumplimiento al sistema de semaforización regional y, en el ámbito de su competencia, continúen fortaleciendo la coordinación con las autoridades sanitarias en las acciones que protejan la salud e integridad de la población. Cuitláhuac también informó, para pesar de muchos, que la Fiesta de La Candelaria 2021 en Tlacotalpan será realizada de manera virtual, y que Radio Televisión de Veracruz (RTV) transmitirá los programas y eventos culturales y artísticos alusivos.

POR CIERTO, y como parte de esos yerros autoritarios que distinguen al Gobierno del Estado, La Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha establecido que la Secretaría de Seguridad Pública violó derechos humanos el día de la remoción de Jorge Winkler Ortiz, y de acuerdo al organismo, fue en agravio de nueve diputados panistas durante la toma de la Fiscalía General, por lo que instruye investigar a servidores públicos involucrados. Es sabido que

Namiko Matzumoto Benitez, titular de la CEDH está por dejar el cargo, y acaso la estocada sea parte de la respuesta al impedimento para que se reelija, ya que si los hechos en los que se agravió a diputados del PAN fueron el 3 de Septiembre del 2019, porque hasta ahora la recomendación o instrucción para que la SSP inicie una investigación interna, imparcial y exhaustiva a efecto de determinar las responsabilidades de los elementos involucrados, y dar vista a la FGE para el efecto de sus funciones.

LO QUE llama la atención es la simulación de los funcionarios de la Cuatro T y de quienes operan en torno a estos, ya que si los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública actuaron ese día, incluso, con exceso de autoridad, lo hicieron precisamente en apoyo a Verónica Hernández Giadans y, por consiguiente, ni modo que la nueva fiscal actué en contra de Hugo Gutiérrez Castellanos, y respecto a este, sería iluso que castigue a los policías cuando fue este quien los instruyó a actuar. Sin duda, es otros de los casos de simulación que se quiere hacer ver como de irrestricta aplicación de la justicia, cuando en realidad es taparse con la misma cobija. Así de simple…OPINA carjesus30@hotmail.com

